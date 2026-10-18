Dujmović: Širimo se na tržišta s kojih se globalni igrači povlače

Trebat ćemo juniore koji znaju upotrebljavati AI. On vrlo lako demistificira procese, ali bez kreativaca nema daljnjeg razvoja

Span ove jeseni obilježava pet godina otkako je kao prva hrvatska IT kompanija izašao na Zagrebačku burzu. U rujnu 2021. godine dionice su u inicijalnoj javnoj ponudi ponuđene po cijeni od 175 tadašnjih kuna, odnosno 23,20 eura, a već prvog dana trgovanja cijena je porasla gotovo 25 posto.

Pet godina poslije dionica vrijedi više nego dvostruko u odnosu na IPO cijenu te se početkom listopada njome trgovalo po približno 48 eura. U međuvremenu je kompanija nastavila širiti poslovanje na međunarodnim tržištima, a prošlu je godinu zaključila s rekordnih 230,9 milijuna eura poslovnih prihoda.

Važan dio Spanova poslovnog modela dugogodišnja je suradnja s Microsoftom, čiji je jedan od vodećih regionalnih partnera za licenciranje, tehničku podršku i savjetovanje. Kompanija je tijekom 2025. stekla dodatne Microsoftove partnerske autorizacije na novim tržištima, a proglašena je i Microsoftovim partnerom godine u Hrvatskoj, Sloveniji i Ukrajini.

No oslanjanje na Microsoftove licencije i rješenja u oblaku istodobno je poslovni rizik jer se partnerski ugovori obnavljaju godišnje, a njihovi uvjeti mogu utjecati na profitne marže. Osim na licenciranje, Span sve veći naglasak stavlja na kibernetičku sigurnost i umjetnu inteligenciju, područja koja posljednjih godina ubrzano mijenjaju IT industriju.

Širenje na nova tržišta, međutim, donosi i rast troškova, što je utjecalo na ovogodišnju profitabilnost. Iako su prihodi u prvom polugodištu porasli za 20 posto, EBITDA prije jednokratnih stavki pala je za 40 posto, a neto dobit za čak 70 posto. O tome kako ocjenjuje prvih pet godina na burzi, što stoji iza pada profitabilnosti, koliko prostora za daljnji rast vidi na međunarodnim tržištima te kako će umjetna inteligencija promijeniti poslovanje i zapošljavanje u IT sektoru, razgovarali smo s osnivačem i predsjednikom Uprave Spana Nikolom Dujmovićem.