U Rovinju otvoren Master Business Forum, očekuje se oko 2000 sudionika

Treće izdanje MBF-a okuplja više od 80 govornika, u fokusu su investicije, tehnologija, energetika i razvoj gospodarstva.

U Rovinju je otvoreno treće izdanje Master Business Foruma (MBF), poslovnog događaja koji do 11. listopada okuplja poduzetnike, investitore, predstavnike velikih kompanija i institucija iz Hrvatske i inozemstva. Organizatori očekuju više od 2000 sudionika iz najmanje deset zemalja, dok će u trodnevnom programu sudjelovati više od 80 govornika iz javnog, privatnog i akademskog sektora.

Središnji dio programa održava se u Staroj tvornici duhana, koja raspolaže s više od 5000 četvornih metara izložbenog i poslovnog prostora, dok će dio događanja biti organiziran u hotelu Grand Park. Forum povezuje različite gospodarske sektore, od financija, energetike i tehnologije do turizma, graditeljstva, zdravstva i javne uprave, s naglaskom na stvaranje novih poslovnih kontakata i mogućnosti suradnje.

Otvarajući forum, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir istaknuo je važnost povezivanja gospodarstva, politike i znanosti.

– Drago mi je što je iz godine u godinu sve više onih koji podupiru ovaj forum, jer je ovo mjesto na kojem se susreću svi oni koji guraju naš razvoj. Upravo sinergija politike, znanosti, gospodarstva i struke može donijeti stvarni napredak – poručio je Uhlir.

Osnivačica i direktorica MBF-a Maja Borovina Frankić naglasila je da je najveća vrijednost foruma okupljanje donositelja odluka iz različitih industrija na jednom mjestu.

– Kada u nekoliko dana na jednom mjestu imate vlasnike kompanija, članove uprava, investitore, poduzetnike i predstavnike institucija iz različitih sektora, otvara se puno više mogućnosti za konkretne razgovore i nove poslovne kontakte – istaknula je Borovina Frankić, dodavši da je snaga gospodarstva upravo u povezivanju njegovih sudionika.

Sudionicima je dobrodošlicu poželio i rovinjski gradonačelnik Emil Nimčević, istaknuvši važnost suradnje lokalne samouprave i poslovne zajednice, osobito u razvoju novih projekata i razmjeni iskustava.

U fokusu investicije, AI i industrija

Ovogodišnji program obuhvaća panel-rasprave, predavanja i stručne radionice posvećene aktualnim gospodarskim izazovima. Među glavnim temama su pristupačno stanovanje i urbani razvoj, ulaganja u turizam i hotelijerstvo, investicije u zdravstvo, primjena umjetne inteligencije te obrazovanje budućnosti.

Među najavljenim govornicima su Jako Andabaka, Ivan Anušić, Zoltán Áldott, Burak Baykan, Mario Carini, Kristijan Cinotti, Ante Čikotić i Josipa Jutt Ferlan.

Uz konferencijski program, MBF uključuje izložbeni prostor u kojem kompanije predstavljaju tehnologije, proizvode i poslovna rješenja te prostore namijenjene poslovnim susretima i umrežavanju.

Središnja ceremonija foruma i dodjela priznanja MBFamilias predviđene su za petak, 9. listopada, u podne.

Forum se održava pod pokroviteljstvom više ministarstava, Europske komisije, Istarske županije i Grada Rovinja, a među institucionalnim partnerima su Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR). Među sponzorima su INA, HEP, Končar, Nexe, Atlantic Grupa, Zagrebačka banka i Siemens Energy.