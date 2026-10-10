Telemach bi mogao dobiti novog vlasnika za 700 milijuna eura

JPMorgan navodno ispituje interes kupaca, a postupak bi počeo u listopadu, dok Telemach u Hrvatskoj bilježi rast prihoda

Telemach Hrvatska mogao bi dobiti novog vlasnika u transakciji vrijednoj oko 700 milijuna eura. Kako Bloomberg piše, investicijska kuća BC Partners razmatra prodaju hrvatskog telekomunikacijskog poslovanja United Groupa, čiji je većinski vlasnik. Time bi pokušalo ponovno pokrenuti širi plan izlaska iz ulaganja u grupu, nakon što raniji pokušaj prodaje cijelog poslovanja nije uspio.

Pozivajući se na neimenovane osobe upoznate s razgovorima, Bloomberg navodi da je BC Partners angažirao JPMorgan Chase, koji već ispituje interes potencijalnih kupaca. Formalni prodajni postupak trebao bi početi tijekom listopada, a očekuje se interes drugih fondova privatnog kapitala. Konkretni ponuditelji zasad nisu imenovani.

Ipak, razgovori su još otvoreni i BC Partners mogao bi odlučiti zadržati hrvatsko poslovanje. Iznos od 700 milijuna eura stoga je indikativna procjena, a ne dogovorena cijena. Predstavnik BC Partnersa odbio je komentirati Bloombergove informacije, isto kao i JPMorgan.

Rastu prihodi i operativna profitabilnost

Prema službenim rezultatima United Groupa, Telemach Hrvatska u prvom je polugodištu 2026. ostvario 161,7 milijuna eura prihoda, sedam posto više nego godinu prije. Prilagođena EBITDA porasla je 12 posto, na 45,8 milijuna eura, dok su kapitalna ulaganja smanjena 41 posto, na 22,6 milijuna eura.

United Group u hrvatsko je telekomunikacijsko poslovanje ušao preuzimanjem Tele2 Hrvatska, dogovorenim 2019. uz vrijednost poduzeća od 220 milijuna eura. Transakcija je dovršena u ožujku 2020., a u studenome iste godine kompanija je preimenovana u Telemach Hrvatska.

Grupa je tada najavila i ulaganja do 230 milijuna eura tijekom pet godina: do 130 milijuna u mobilnu mrežu i do 100 milijuna u optičku infrastrukturu. Današnje poslovanje stoga obuhvaća širu ponudu od nekadašnjeg mobilnog operatera, uključujući fiksni internet i televizijske usluge.

Izlazak iz ulaganja kroz pojedinačne prodaje

BC Partners preuzeo je većinsko vlasništvo nad United Groupom 2019. godine od KKR-a. Prema Bloombergovim informacijama, 2024. razmatrana je prodaja cijele grupe, ali potencijalne kupce više su zanimala pojedina tržišta. Taj je postupak na kraju zaustavljen.

Grupa je u međuvremenu već provela velike transakcije. U travnju 2025. zaključila je prodaju SBB-a Srbija kompaniji e& PPF Telecom, a poslovanja NetTV Plus i sportskih prava za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju Telekomu Srbija. Ukupna vrijednost poduzeća obuhvaćenih tim transakcijama iznosila je 1,5 milijardi eura.

Tada su iz United Groupe poručili da, osim mogućih prodaja Telemacha u BiH i Crnoj Gori, kratkoročno ne planira druge prodaje. No u objavi polugodišnjih rezultata u kolovozu 2026. uprava je opisala strategiju upravljanja portfeljem: telekomunikacije, mediji te infrastruktura i nova ulaganja vode se odvojeno, a prodaju se poslovanja za koja grupa procijeni da više nije najbolji vlasnik.

Što bi kupac zapravo preuzeo?

Za procjenu moguće transakcije ostaje ključno pitanje njezina obuhvata. Iz dostupnih informacija ne može se zaključiti da bi prodaja uključivala svu hrvatsku imovinu United Groupa ili njezina medijska poslovanja.

Dodatnu važnost tom pitanju daje reorganizacija infrastrukture. U izvješću o održivosti za 2024. grupa navodi da je fiksnu infrastrukturu Telemacha Hrvatska, Telemacha Slovenija i Vivacoma izdvojila u lokalna društva United Fiber. Tek bi detalji prodajnog postupka pokazali uključuje li ponuđeni paket i hrvatsku infrastrukturnu kompaniju ili samo operatersko poslovanje.