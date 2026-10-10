HŽ želi dio Gredeljeve imovine: alternativa centru od 130 milijuna

Za kupnju planira 44 milijuna eura. Postojeći kapaciteti trebali bi osigurati prostor za održavanje i garažiranje novih vlakova

HŽ Putnički prijevoz planira 44 milijuna eura za kupnju dijela nekretnina i pripadajuće imovine TŽV-a Gredelj, kojom bi osigurao prostor za održavanje i garažiranje sve većeg broja vlakova. U prijedlogu izmjena financijskog plana za 2026. tu kupnju tvrtka predstavlja kao brže i financijski povoljnije rješenje od izgradnje novoga Tehničko-logističkog centra Zagreb, čija se vrijednost procjenjuje na oko 130 milijuna eura.

Predviđeni iznos za kupnju odgovara približno trećini procijenjene vrijednosti novoga centra, a riječ je o planiranoj kupnji imovine, a ne o preuzimanju vlasničkog udjela u Gredelju.

Prostor za sve veći vozni park

Kupnjom bi se, prema obrazloženju plana, osigurali dugoročni prostorni i tehnički kapaciteti za održavanje vlakova te stvorili uvjeti za objedinjavanje poslovnih i operativnih funkcija HŽ Putničkog prijevoza i povezanih društava. Potreba za takvim prostorom raste usporedno s nabavom novih vlakova, za koju se ove godine predviđa osjetno više novca nego u izvornom planu.

Ukupna ulaganja povećavaju se s 35,55 na 87,12 milijuna eura, odnosno na približno dva i pol puta prvotno planirani iznos. Za nabavu novih prijevoznih sredstava predviđeno je 33,04 milijuna eura, prema ranijih 12,58 milijuna. Uz sredstva namijenjena Gredeljevoj imovini, povećanje ulaganja obuhvaća i plaćanja za nove vlakove.

U ovoj godini planira se podmirenje obveza za dva elektrodizelska motorna vlaka, dok je izvornim planom bilo predviđeno plaćanje jednoga. Ugovor za ukupno šest takvih vlakova vrijedan je 57,34 milijuna eura, a prema dokumentu njihova se isporuka očekuje do kraja 2026. godine.

Predviđen je i predujam od 16,08 milijuna eura za šest baterijskih elektromotornih vlakova i punionicu u kolodvoru Kotoriba. Ukupna ugovorena vrijednost tog projekta iznosi 53,60 milijuna eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana iz Modernizacijskog fonda. Ovogodišnji predujam čini 30 posto vrijednosti ugovora.

Radovi na prugama povećavaju troškove prijevoza

Uz veća ulaganja rastu i troškovi svakodnevnog poslovanja. Ukupni rashodi HŽ Putničkog prijevoza novim bi planom dosegnuli 251,06 milijuna eura, što je 80,87 milijuna ili 47,5 posto više od prvotno predviđenoga. Rashodi poslovanja povećavaju se za 21,8 posto, na 163,94 milijuna eura.

Društvo taj rast povezuje s većom prijevoznom ponudom, skupljom energijom i održavanjem te otežanim prometovanjem tijekom radova na željezničkoj mreži. Za 2026. planira oko 840 vlakova dnevno i više od 14 milijuna vlak-kilometara. No zatvaranje dionica, smanjene brzine i zamjena vlakova autobusima zahtijevaju dodatna vozila i radnike kako bi se prijevoz mogao nastaviti s obje strane zatvorene pruge.

U dokumentu se navodi prosječna brzina od 42,9 kilometara na sat te procjena da troškovi eksploatacije u takvim okolnostima rastu i do 40 posto. To nije podatak o rastu svih rashoda društva, nego obrazloženje koliko otežani uvjeti mogu poskupjeti organizaciju i provedbu prijevoza.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 7,60 milijuna eura, na 61,87 milijuna, odnosno za 14 posto u odnosu na izvorni plan. HŽ Putnički prijevoz kao glavni razlog navodi povećanje broja radnika potrebnih za veći broj vlakova i izvršavanje voznog reda tijekom radova. Materijalni rashodi rastu za 22,28 milijuna eura, na 101,24 milijuna, ponajprije zbog energije, održavanja i ostalih usluga.

Više javnog novca uz manje prihode od usluga

Prihodi se istodobno povećavaju sporije od rashoda. Novim planom predviđeno je 205,87 milijuna eura ukupnih prihoda, što je 23,7 posto više od izvornog plana. Najveći dio povećanja dolazi iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Ta stavka raste za 42,54 milijuna eura, na 182,19 milijuna, pa čini oko 88,5 posto svih planiranih prihoda.

Za izvršavanje obveze javne usluge potrebna su dodatna sredstva, a tekuće pomoći povećavaju se za 24,97 milijuna eura. Društvo objašnjava da širenje prava na besplatan ili subvencioniran prijevoz smanjuje prihode od prodaje karata, dok veći broj vlakova i radovi na prugama povećavaju troškove. Besplatan prijevoz, uz postojeće kategorije korisnika, od početka 2026. omogućen je i osobama s invaliditetom.

Stavka prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, donacija i povrata po protestiranim jamstvima smanjuje se s 23,11 na 20,91 milijun eura. Planirani manjak u računu prihoda i rashoda pritom raste s 3,83 na 45,19 milijuna eura. Taj iznos uključuje i investicijske rashode te ga ne treba poistovjećivati s računovodstvenim gubitkom iz poslovanja.

U računu financiranja predviđeno je 50,40 milijuna eura primitaka. Od toga je 44 milijuna, namijenjenih kupnji Gredeljeve imovine, iskazano na stavci primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, dok se 6,40 milijuna odnosi na zajmove EUROFIMA-e. Dokument ne navodi na koje se dionice i udjele odnosi planirani primitak od 44 milijuna eura.

Dok se za vozni park i prostor za njegovo održavanje predviđa više novca, dio drugih ulaganja pomiče se. Ulaganja u računalne programe smanjuju se za 8,16 milijuna eura, ponajprije zbog odgode nabave novoga prodajnog sustava. HŽ Putnički prijevoz zasad razmatra dodatne mogućnosti unaprjeđenja postojećeg sustava, a zbog promjene dinamike realizacije smanjuju se i ulaganja u građevinske objekte za 6,48 milijuna eura.