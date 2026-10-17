Automatizacija skladišta: Pamet još nije važnija od veličine

Skladište je nekad bilo mjesto na kojem se roba čuva i gdje se troši novac, a danas, kažu znalci, postaje oružje u konkurentskoj borbi

Ne tako davno vrvjela su ljudima, a danas skladištima u velikim tvrtkama upravlja tehnologija. Pametna su, automatizirana i prostorno iskorištena do zadnjeg pedlja. U svakom trenutku zna se gdje se što nalazi, koliko robe ulazi, koliko izlazi… Nisu povlastica samo velikih tvrtki, imaju i ih manje, a one koje ih nemaju mogu posegnuti za 'skladištem iz usluge'.

– Pojam 'pametno skladište' podrazumijeva skladišne sustave koji primjenjuju napredne tehnologije u procesima: automatizirane sustave, napredne sustave za upravljanje skladišnim procesima WMS (warehouse management systems), robotiku i umjetnu inteligenciju te u posljednje vrijeme i autonomne viličare. Na području RH udio automatiziranih skladišta je malen. Najčešća su skladišta oslonjena na tradicionalne sustave uz asistenciju WMS-a. Kod modernih skladišta WMS se upotrebljava u od 60 do 70 posto objekata.

Tehnologije koje su najzastupljenije različite su varijante naprednih WMS sustava (računalno upravljanje skladišnim procesima), aplikacije za digitalizaciju procesa (npr. kodiranje proizvoda, čitači kodova, digitalna dokumentacija). Ipak, primjetan je trend implementacije naprednih rješenja poput sustava autostore ili voice picking i uvođenja autonomnih viličara – pojašnjava prof. dr. sc. Kristijan Rogić, predstojnik Zavoda za transportnu logistiku Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.