53.860 kilometara kasnije: B2Run sezonu završilo gotovo 11.000 ljudi

Od Osijeka preko Čakovca i Rijeke do završine na zagrebačkom Jarunu, B2Run je ove godine okupio gotovo 11.000 sudionika

Koliko je pet kilometara? Samo jedna kratka ruta nakon posla. Ali, kada ih zajedno prijeđe više od deset tisuća ljudi, dobije se sasvim druga brojka: preko 53.000 zajedničkih kilometara, dovoljno za više od jednog kruga oko Zemlje.

Posljednjih pet kilometara B2Run sezone odrađeno je u četvrtak 1. listopada na Jarunu, gdje se okupilo gotovo 8.000 ljudi. Poslovne cipele tako su zamijenili tenisicama, a ured najvećim B2Run afterwork druženjem sezone. Bilo je tu onih koji žele stići što brže, onih koji stazu prolaze razgovarajući s kolegama i svih mogućih varijanti između. Upravo je u tome ideja B2Runa: tempo bira svatko za sebe, ali iskustvo se dijeli s ekipom.

B2B run 2026

Iza brojki ostaje puno onoga što se ne može izmjeriti kilometrima

Interne grupe i dogovori, kreativne majice, timski slogani, navijanje i prilika da se kolege povežu izvan svojih uobičajenih poslovnih uloga bit su B2Run okupljanja, poručio je Roberto Barčot, voditelj projekta B2Run Hrvatska:

„Gotovo osam tisuća sudionika na Jarunu pokazuje koliki je interes za druženje koje povezuje kretanje i vrijeme s kolegama izvan posla. Drago nam je što na istom mjestu okupljamo i iskusne trkače i ljude kojima je ovo prvih pet kilometara. Ovakva zagrebačka završnica lijepo je zaokružila sezonu u kojoj nam se prvi put pridružio i Čakovec“, izjavio je Roberto Barčot, voditelj projekta B2Run Hrvatska.

Kad kolege postanu ekipa

Za mnoge kompanije B2Run počinje puno prije samog događanja: okupljanjem ekipe, zajedničkim pripremama, odabirom kapetana. Upravo zato rezultat na cilju nije jedino što se pamti. B2Run stvara prostor za neformalnu komunikaciju, povezivanje različitih dijelova organizacije i vrijeme provedeno zajedno izvan ureda.

Jedan od partnera koji B2Run prati tijekom cijele sezone je Decathlon.

„Kako u Decathlonu svi volimo sport, B2Run nam je savršen izgovor da se maknemo od obveza i podružimo u potpuno ležernom izdanju. Bilo da smo iz trgovina ili iz ureda, gušt je okupiti se na istom mjestu. Zajednički kilometri, navijanje i after nakon utrke stvarno nas povežu i uvijek ispadnu pun pogodak!“ izjavila je Katarina Močan, PR, Event and Partnership manager Decathlon Croatia/ Slovenia/ Serbia.

Heineken već godinama podržava format koji poslovnu zajednicu okuplja izvan uobičajenog radnog okruženja i daje joj prostor za zajedničko iskustvo, druženje i povezivanje.

„Za nas je B2Run puno više od same utrke. To je sjajan primjer kako sport povezuje ljude, jača timski duh i stvara trenutke zajedništva izvan radnog mjesta. Ponosni smo što smo dio događaja koji promiče aktivan životni stil te otvara prilike za nova poslovna i prijateljska povezivanja. Heineken® 0.0 prirodno se uklapa u takve trenutke bez obzira navijamo li uz stazu ili nazdravljamo nakon uspješno prijeđenog cilja“, rekao je Igor Vranjković, direktor marketinga u HEINEKENU Hrvatska.

Najbrži, najfit i najkreativniji za kraj sezone

Zagrebačka završnica donijela je i posljednje rezultate ovogodišnje B2Run sezone, a uz najbrže pojedince i timove nagrađene su i ekipe koje su se posebno istaknule zajedništvom, brojnošću i kreativnošću.

Prvi je kroz cilj prošao Dino Vidmar iz AITAC-a, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Mirjana Šimek Bilić iz Plavog tima. Najbrža velika tvrtka bila je HEP, među srednjim tvrtkama je prvo mjesto osvojio Infinum, a među malim tvrtkama OptimoRoute.

U ženskoj ekipnoj kategoriji dodijeljene su plakete za prva tri mjesta u malim, srednjim i velikim tvrtkama, a prva mjesta osvojili su Globtik Express Agency među malim tvrtkama, Plavi tim među srednjima te Atlantic Grupa među velikim tvrtkama. Priznanje za najkreativniji tim dobio je Decathlon Hrvatska, a ono za najfit tim pripala je tvrtki Bayer d.o.o.

Nakon staze vrijeme je za ekipu i druženje

Dolaskom posljednjih sudionika u cilj završena je još jedna B2Run sezona, ali ne i druženje. Ekipe su se sa staze preselile u After Run zonu, ovaj put bez mjerenja vremena. Nakon svega ostaju ljudi, zajedničko iskustvo i priče koje će se sutra prepričavati u uredu.

B2B run 2026

Vidimo se i iduće sezone jer je ponekad za dobar radni dan najbolje jednostavno – izaći zajedno iz ureda.