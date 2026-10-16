Bivši koncesionari dobivaju prednost, zakup lovišta raste na 20 godina

Tvrtke povezane s Tedeschijem, Katavićem i Moralićevim nasljednicima morat će se prilagoditi novim pravilima za lovišta

Emil Tedeschi jedan je od poznatih domaćih poduzetnika na koje bi mogle utjecati izmjene Zakona o lovstvu. Njegovoj tvrtki Floriana Park 31. ožujka 2026. istekla je koncesija za državno lovište XVII/13 – Pelegrin na otoku Hvaru, koje obuhvaća uvale Parja i Vela Garška te rt Pelegrin.

Iako se ugovori o koncesiji neće moći automatski produljiti, Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona dosadašnjim koncesionarima daje uvjetnu prednost na javnom natječaju za zakup istog lovišta. Morat će ispuniti sve uvjete natječaja i prihvatiti najvišu ponuđenu godišnju naknadu.