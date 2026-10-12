Zagrebu stiže 105 tisuća kvadrata novih ureda: što će biti sa starima?

Stopa nepopunjenosti zasad je oko dva posto, no nova ponuda i preseljenja kompanija mogli bi ostaviti više prostora bez zakupaca

Nakon godina u kojima su kvalitetni uredski prostori u Zagrebu bili gotovo potpuno popunjeni, na tržištu bi uskoro moglo doći do značajne promjene. Trenutačna stopa nepopunjenosti iznosi samo dva posto, no do kraja ove i početkom iduće godine očekuje se dovršetak približno 105 tisuća četvornih metara novih ureda, što odgovara sedam posto postojećeg uredskog fonda.

Nova gradnja neće povećati samo ponudu modernih poslovnih prostora. Preseljenjem kompanija u nove zgrade oslobodit će se i znatne površine u postojećima, uključujući neke od dosad najtraženijih lokacija. Taj bi domino-efekt mogao promijeniti odnose na tržištu koje je godinama bilo izrazito naklonjeno vlasnicima nekretnina.

Prema podacima Colliersa, Zagreb raspolaže s približno 1,5 milijuna četvornih metara uredskih prostora, dok širi portfelj planiranih projekata doseže oko 350 tisuća kvadrata. Pitanje je koliko će se tih projekata realizirati i hoće li rast potražnje moći pratiti povećanje ponude.

Novi uredi pronalaze zakupce i prije dovršetka

Dosadašnje iskustvo pokazuje da interesa za nove uredske projekte ima. Unatoč višim zakupninama, mnogi su pronašli zakupce i prije dovršetka.