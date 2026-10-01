Vlada produljila koncesije ACI-ju, Plenković očekuje rekordnu sezonu

Ministar pomorstva, prometa i veza Oleg Butković istaknuo je da ACI planira 140 milijuna eura novih investicija u sve marine

Trajanje koncesija za 21 od 22 marine državne tvrtke ACI produljeno je za 28 godina, na ukupno 60 godina, odlučeno je na sjednici Vlade u četvrtak, na kojoj je premijer Andrej Plenković izrazio očekivanje da će ova turistička sezona biti uspješnija od rekordne prošlogodišnje.

Predsjednik Vlade iznio je podatke HNB-a koji pokazuju da su u drugom tromjesečju ove godine prihodi od stranih turista iznosili 3,6 milijardi, što je rast od četiri posto u odnosu prošlu godine, a u prvih šest mjeseci ukupno su bili 4,5 milijarde eura, što je pet posto više nego 2025. godine.

– U svakom slučaju, prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, za očekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025. – rekao je predsjednik vlade.

Vlada je koncesije produljila izmjenama i dopunama odgovarajućih odluka za, precizno je pobrojio premijer, luke nautičkog turizma u Umagu, Rovinju, Pomeru, Opatiju, Cresu, Supetarskoj Dragi, Jezerima, Vodicama, Splitu, Dubrovniku, Puli, Rabu, Šimunima, Žutu, Skradinu, Trogiru, Milni, Vrboskoj, Palmižani, Piškeri i Korčuli.

Tako će, umjesto do 2030., koncesije za te marine potrajati do 2058. godine.

Ministar pomorstva, prometa i veza Oleg Butković istaknuo je da ACI planira 140 milijuna eura novih investicija u sve marine, te da će povećati ukupna površina svih luka za 110 tisuća četvornih metara. Rast će i koncesijska naknada.

– Povećat će se koncesijska naklada za sve luke, stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom, uz povećanje svakih pet godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na četiri posto godišnjega prihoda – naveo je ministar.

Ukupna projicirana javna davanja za koncesije marina, naglasio je ministar, tako će iznositi približno 700 milijuna eura, pri čemu će državnom proračunu pripasti 76,23 posto tih sredstava, županijskim proračunima 10,19 posto, a gradovima i općinama 13,58 posto. Dodao je da se produženjem koncesija omogućuje nastavak rada za 380 djelatnika.