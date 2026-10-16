Dionice Tommyja na burzi već sredinom studenoga

Prospekt uvrštenja upućen je na odobrenje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, a javna objava očekuje se za dva tjedna

Pripreme za izlazak trgovačkog lanca Tommy na burzu, što bi trebalo biti uvjerljivo najveće prikupljanje kapitala, ušle su u završnu fazu. Kako neslužbeno saznajemo od upućenih izvora bliskih transakciji, prospekt uvrštenja upućen je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Prema očekivanjima, regulator tržišta kapitala za okončanje postupka odobrenja prospekta trebat će oko dva tjedna.