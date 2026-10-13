Hanfa opomenula Čateks zbog pregovora sa SQ Capitalom

Regulator je utvrdio da je informacija o pokretanju pregovora o mogućem preuzimanju trebala biti objavljena dva tjedna ranije

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na jučerašnjoj sjednici izrekla je opomenu Čateksu nakon što je utvrdila nepravilnosti tijekom pripreme prošlogodišnje ponude za preuzimanje. Regulator smatra da je informacija o pregovorima s investicijskim društvom SQ Capital već 17. lipnja 2025. imala obilježja povlaštene informacije, premda je javnost o namjeri preuzimanja obaviještena tek 30. lipnja. Valja naglasiti kako Hanfa ipak nije utvrdila zlouporabu povlaštenih informacija.

Hanfa je utvrdila da Čateks nije pravilno postupao s informacijama o početku pregovora članova Uprave i Nadzornog odbora sa SQ Capitalom, koji su prethodili potpisivanju sporazuma o zajedničkom djelovanju i objavi namjere preuzimanja kompanije. Osim toga, utvrđene su nepravilnosti u sastavljanju, ažuriranju i dostavljanju popisa osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama. Time je, prema regulatoru, Čateks prekršio odredbe europske Uredbe o zlouporabi tržišta.

Iako je riječ o kršenju propisa o tržištu kapitala, Hanfa je zaključila da je opomena primjerena nadzorna mjera jer tijekom postupka nije utvrđena zlouporaba predmetne povlaštene informacije.

Sporan početak pregovora

Iz Hanfina rješenja proizlazi da su razgovori o zajedničkom djelovanju započeli 17. lipnja 2025., kada se predsjednik Uprave SQ Capitala Dominik Lice sastao s tadašnjim članom Uprave Čateksa Marijem Kovačevićem. Dan poslije Lice se sastao s predsjednikom Uprave Čateksa Matijom Bilandžijom, a 20. lipnja s predsjednicom Nadzornog odbora Lanom Soldo. Kovačević, Bilandžija i Soldo ujedno su i dioničari te tekstilne kompanije. Dominik Lice u to je vrijeme, pak, bio član Nadzornog odbora Čateksa.

Sporazum o zajedničkom djelovanju Bilandžija je potpisao 25. lipnja, dok su preostali sudionici sporazum potpisali 30. lipnja 2025. Istoga dana na Zagrebačkoj burzi objavljena je obavijest o namjeri preuzimanja Čateksa. Prema Hanfinu zaključku, međutim, Čateks je povlaštenom informacijom raspolagao već 17. lipnja, odnosno gotovo dva tjedna prije nego što je tržište obaviješteno o planiranoj transakciji.

Ono po čemu je ovo Hanfino rješenje zanimljivo odnosi se na pitanje mogu li članovi upravljačkih tijela određene informacije tretirati kao privatna saznanja stečena u svojstvu dioničara. Naime, Čateks je tijekom nadzornog postupka osporavao Hanfine nalaze, među ostalim navodeći da su pojedini članovi Uprave i Nadzornog odbora u razgovorima sa SQ Capitalom sudjelovali kao dioničari, a ne kao predstavnici kompanije.

Dioničar ili direktor?

Pritom su iskoristili zanimljivu tezu da ako je određena fizička osoba koja je istodobno dioničar i član organa kompanije za određenu okolnost saznala u svojstvu dioničara, ne proizlazi da je za tu okolnost saznala i kompanija. U svojem prigovoru društvo je također tvrdilo da 17. lipnja pregovori nisu bili dovoljno odmakli da bi se moglo razumno pretpostaviti kako će sporazum o zajedničkom djelovanju doista biti sklopljen. Hanfa je, međutim, takvo tumačenje odbacila.

Regulator smatra da su Uprava i Nadzorni odbor sastavni dijelovi društva, a ne vanjski subjekti, pa se saznanja njihovih članova o događajima koji su relevantni za kompaniju ne mogu jednostavno odvojiti od njihove odgovornosti prema izdavatelju. Prema Hanfinu obrazloženju, članovi Uprave ne mogu svoje interese kao dioničara staviti ispred interesa društva kojim upravljaju. To osobito vrijedi kada sami sudjeluju u procesu preuzimanja kompanije.

Hanfa je također zaključila da pregovori o mogućoj promjeni kontrolnog utjecaja nad društvom predstavljaju informaciju koju bi razuman ulagatelj uzeo u obzir pri odlučivanju o ulaganju, neovisno o tome što konačan ishod pregovora tada još nije bio poznat.

Čateks se u prigovoru pozivao i na izmjene europskih pravila o objavi povlaštenih informacija, koje su se počele primjenjivati u lipnju 2026., no Hanfa je zaključila da se one ne mogu retroaktivno primijeniti na događaje iz prethodne godine.

Dugogodišnja povezanost

Slučaj je posebno zanimljiv zbog dugogodišnje povezanosti SQ Capitala s Čateksom, koja je prethodila prošlogodišnjoj ponudi za preuzimanje. Kako je Lider pisao, SQ Capital počeo je postupno stjecati dionice Čateksa u jesen 2021. godine. U kompaniju je prije njega ušao i Investarx, povezan s Lanom Soldo, koji je 2020. preuzeo značajan vlasnički paket.

Dominik Lice tada je isticao da je investicijsko društvo u Čateksu prepoznalo potencijal za restrukturiranje poslovanja, razvoj proizvoda više dodane vrijednosti i snažniji nastup na međunarodnim tržištima. Ulazak novih vlasnika pratila je promjena strategije kompanije, koja se sve više odmicala od tradicionalne tekstilne proizvodnje i usmjeravala prema tehničkim materijalima za obrambenu industriju, sigurnosni sektor i druga specijalizirana tržišta.

SQ Capital u međuvremenu je nastavio širiti investicijski portfelj. U rujnu 2025. ušao je u vlasništvo trgovačkog lanca Vacom, također putem fonda Primus, koji je usmjeren na dugoročna ulaganja u kompanije s potencijalom rasta.

Podsjetimo, Hanfa je 26. rujna 2025. odobrila SQ Capitalu objavu ponude za preuzimanje preostalog vlasničkog udjela u Čateksu. SQ Capital je nastupao za račun alternativnog investicijskog fonda Primus, a ponudio je dioničarima 43 eura po dionici. Burzovna cijena tijekom 2025. bila je znatno viša, dosegnuvši i više od 80 eura. Ponudu je prihvatilo samo 17 dioničara koji su prodali 1178 dionica, odnosno 0,62 posto temeljnog kapitala, pa je zajednički vlasnički udjel ponuditelja i povezanih osoba povećan na 65,43 posto.