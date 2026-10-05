Avenue Mehanizacija dodatno ovladava vlasništvom nad Institutom IGH

Kompanija je objavila kako će se dug od 2,3 milijuna eura pretvoriti u vlasnički udjel izdavanjem dodatnih 768 tisuća dionica

Institut IGH predlaže novu dokapitalizaciju kojom bi se potraživanje Avenue Mehanizacije od 2,3 milijuna eura pretvorilo u dionice. Najveći dioničar tako bi, prema neslužbenom izračunu na temelju prijedloga Uprave, svoj izravni udio mogao povećati s 38,24 na oko 59,34 posto. Riječ je o nastavku modela kojim je Avenue Mehanizacija krajem 2023. i ušla u vlasničku strukturu IGH-a – konverzijom potraživanja u kapital.

Kako stoji u obavijesti koju je kompanija u ponedjeljak objavila na Zagrebačkoj burzi, Uprava Instituta IGH sazvala je za 13. studenoga izvanrednu Glavnu skupštinu na kojoj će dioničari odlučivati o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i njegovu istodobnom povećanju, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Bez mogućnosti vraćanja dugova

Povod za novu kapitalnu rekonstrukciju su akumulirani gubici koji su na kraju prošle godine iznosili 11,6 milijuna eura, više od polovice sadašnjega temeljnog kapitala od 14,8 milijuna eura. Kako objašnjavaju u IGH, Uprava i Nadzorni odbor mišljenja su kako je potrebno, ukoliko je moguće, provesti konsolidaciju kompanije restrukturiranjem postojećeg duga, a budući da nije bilo naznaka da bi Institut IGH, u sadašnjem položaju i sa sadašnjim parametrima, bio atraktivan za izravna vlasnička ulaganja, potpuno je jasno kako kompanija nema mogućnosti namiriti sve trenutno postojeće obveze.

Uprava i Nadzorni odbor obratili su se stoga većinskom vjerovniku, Avenue Mehanizaciji, s upitom oko načelnog interesa za ulaganje, pretvaranjem potraživanja u vlasnički udjel. – Navedeni vjerovnik je pristao na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da zamijeni svoje potraživanje za novi vlasnički udjel, time da je uvjetovao opisano povećanje temeljnog kapitala prethodnim provođenjem smanjenja temeljnog kapitala i s potpunim isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, u svoju korist – stoji u obavijesti.

Uprava i Nadzorni odbor zato predlažu da se kapital najprije smanji za 10,37 milijuna eura, na 4,44 milijuna eura, smanjenjem nominalne vrijednosti postojeće dionice s deset na tri eura. Nakon toga uslijedila bi dokapitalizacija od 2,31 milijuna eura, čime bi temeljni kapital bio povećan na 6,75 milijuna eura. Za povećanje bi bilo izdano 768.537 novih redovnih dionica po cijeni i nominalnoj vrijednosti od tri eura, a cijelu emisiju upisala bi Avenue Mehanizacija. Postojećim dioničarima pravo prvenstva bilo bi u cijelosti isključeno.

Drugim riječima, dokapitalizacija se ne bi provodila uplatom svježeg novca, nego unosom potraživanja u temeljni kapital, odnosno klasičnim debt-to-equity swapom. Avenue Mehanizacija danas je već najveći pojedinačni dioničar IGH-a sa 38,24 posto udjela. Tvrtka Avenue Engineering and Construction, registrirana u Hong Kongu, a kojoj je vlasnik Sergej Gljadelkin, drži dodatnih 16,2 posto udjela. Nakon planirane emisije broj dionica IGH-a porastao bi na 2,25 milijuna. Uz postojeći paket, Avenue Mehanizacija će preuzimanjem svih 768.537 novih dionica raspolagati s ukupno 1,3 milijuna dionica, što odgovara udjelu od približno 59,34 posto.

Time bi iz najvećeg pojedinačnog dioničara prerasla u izravnog većinskog vlasnika IGH-a. Prijedlog odluke zato predviđa i da Avenue Mehanizacija dodatne dionice može steći bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, pozivajući se na iznimku iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Od vjerovnika do najvećeg dioničara

Nova transakcija nastavak je financijskog odnosa Avenue Mehanizacije i IGH-a koji traje najmanje od vremena restrukturiranja dugova kompanije. Početkom 2023. Avenue Mehanizacija već se pojavljuje kao vjerovnik IGH-a. U veljači te godine dvije su kompanije sklopile protokol prema kojem se Avenue odrekla naplate 2,265 milijuna eura PIK duga proizašlog iz predstečajne nagodbe Instituta IGH.

U vlasničkoj strukturi, međutim, na kraju 2022. Avenue Mehanizacija još nije imala dionice IGH-a. Prekretnica dolazi krajem 2023. Tada je Glavna skupština odobrila dokapitalizaciju u kojoj su potraživanja vjerovnika pretvarana u dionice. Avenue Mehanizacija unijela je potraživanje od 5,6 milijuna eura i zauzvrat upisala 566.581 novu dionicu, odnosno 38,24 posto ukupnog broja dionica nakon povećanja.

Tri godine poslije IGH, dakle, ponovno poseže za istim instrumentom: vjerovničko potraživanje Avenue Mehanizacije pretvara se u kapital, a bilanca se rasterećuje dijela obveza. Razlika je u tome što bi ovaj put rezultat bio i prelazak Avenue Mehanizacije preko granice od 50 posto izravnog vlasništva.

Dodatno, na istoj bi izvanrednoj skupštini dioničari trebali odobriti i prodaju 20.128 dionica Ekonomsko-tehničkog zavoda (ETZ), odnosno 86,77 posto kapitala tog društva, upravo Avenue Mehanizaciji. Kupoprodajna cijena iznosi dva milijuna eura, a bila bi podmirena prijebojem s tražbinom Avenue Mehanizacije prema IGH-u u jednakom iznosu. Iz obavijesti objavljene na Burzi nije jasno jesu li to dvije zasebne tražbine ili dijelovi šire ukupne izloženosti Avenue Mehanizacije prema IGH-u.

Uprava navodi da je cijena viša od fer vrijednosti udjela utvrđene neovisnom procjenom TPA Audita od 28. rujna.