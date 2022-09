Država daje gotovo 100 milijuna kuna poticaja za obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dva javna poziva, za sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pravo je vrijeme objavio dva nova poziva za sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu, ukupne vrijednosti od 195 milijuna kuna.

Rekli bi mnogi da ovi pozivi za sufinanciranje dolaze baš u pravo vrijeme, kada je energetska kriza već zakucala na vrata i kada se energetska budućnost cijele Europe čini prilično neizvjesnom.

U okviru prvog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama moguće je dobiti sredstva za financiranje instalacije fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna tj. 16.988,52 eura, odnosno: do 80 posto opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60 posto opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka te do 40 posto opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske. Jedan od uvjeta za dodjelu je da kuća ima energetski razred C ili bolji u kontinentalnoj, odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.

Ovaj je poziv vrijedan 95 milijuna kuna i otvoren je ovoga tjedna. No, s obzirom na to da je potrebno određeno vrijeme za pripremu dokumentacije za prijavu, sa zaprimanjem zahtjeva Fond će započeti tek 15. studenoga. Poziv će biti otvoren do kraja godine, zaključno s 31. prosincem ove godine, a svi zainteresirani će svoje zahtjeve moći dostaviti isključivo poštom. Fond procjenjuje da će se provedbom ovog poziva biti ugrađeno 2350 sustava za korištenje OIE.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

Dodatnih 100 milijuna kuna je dostupno kućama s područja Grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koje je pogođene potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Iz fonda kažu kako će se s do 80 posto sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna: 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv. Građani će prijave Fondu moći početi dostavljati 27. listopada. Oba javna poziva namijenjena su prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište.

Dobra je vijest da je nedavno ukinut PDV na solarne panele, pa će dostupna sredstva vrlo brzo biti podjeljena, pa ne treba čekati, a očekuje se i duže čekanje na instalacije sustava zbog velike navale. Problem bi mogla biti i papirologija koja se odrađuje preko HEP ODS-a kojima je propisan rok od 15 dana za obradu zahtjeva ali koji će se zasigurno povećati upravo zbog velike navale građana.