Država steže nadzor nad savezima, povećava naknade za medalje

Nakon afere u Skijaškom savezu Ministarstvo najavljuje strožu kontrolu javnog novca, kazne za saveze i veće doživotne naknade sportašima.

Država namjerava povećati doživotne novčane naknade zaslužnim sportašima, trenerima i izbornicima te uvesti strožu kontrolu trošenja javnog novca u sportskim savezima. Ministarstvo turizma i sporta kroz javno savjetovanje najavilo je izmjene Zakona o sportu koje bi trebale biti donesene po hitnom postupku kako bi nove obveze transparentnosti financiranja sporta stupile na snagu već 1. siječnja 2027. godine.