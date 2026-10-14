Biznis i politika
Država steže nadzor nad savezima, povećava naknade za medalje
14. listopada 2026.
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Nakon afere u Skijaškom savezu Ministarstvo najavljuje strožu kontrolu javnog novca, kazne za saveze i veće doživotne naknade sportašima.
Država namjerava povećati doživotne novčane naknade zaslužnim sportašima, trenerima i izbornicima te uvesti strožu kontrolu trošenja javnog novca u sportskim savezima. Ministarstvo turizma i sporta kroz javno savjetovanje najavilo je izmjene Zakona o sportu koje bi trebale biti donesene po hitnom postupku kako bi nove obveze transparentnosti financiranja sporta stupile na snagu već 1. siječnja 2027. godine.
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