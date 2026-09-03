Doznajemo koje podatke iznajmljivači moraju dati za registracijski broj

Postupak će biti digitalan i besplatan, a iznajmljivači neće morati ponovno unositi podatke koji već postoje u eTurizmu

Za manje od četiri mjeseca trebao bi stupiti na snagu novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se uvode registracijski brojevi za turistički smještaj oglašen na platformama poput Bookinga i Airbnba. Međutim, zakon još nije donesen, a nije poznato ni koliko će vremena iznajmljivači dobiti za ishođenje broja.

Budući da u Hrvatskoj posluje više od sto tisuća iznajmljivača, od Ministarstva turizma i sporta zatražili smo odgovor kako će izgledati postupak i što će korisnici morati dostaviti. Prema odgovoru Ministarstva, postupak bi trebao biti digitalan, jednostavan i besplatan.

Ministarstvo navodi da će se od iznajmljivača tražiti samo podaci propisani člankom 5. Uredbe (EU) 2024/1028, i to samo ako već ne postoje u sustavu eTurizam. Budući da sustav već sadržava podatke o registriranim pružateljima usluga, objektima, vrstama smještaja i kapacitetima, iznajmljivači velik dio informacija ne bi trebali ponovno unositi.

Što propisuje europska uredba