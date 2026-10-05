Rekategorizacija nije retroaktivna, ali postići će jednak efekt

Mnogi bi iznajmljivači apartmana mogli trajno izgubiti dozvolu ako propisi budu definirali kriterije koje je praktično nemoguće ispuniti

Malo sam čitao rasprave o Nacrtu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, čija se primjena očekuje sljedeće godine. ​Hrvatski sabor trebao bi ga prihvatiti tek najesen, ​no najveći je problem, ako sam dobro shvatio, u rekategorizaciji objekata za iznajmljivanje svakih deset godina. Primjerice, ako vaša spavaća soba ili kupaonica nema točan broj četvornih metara koji je neki birokrat zamislio, gubite pravo na iznajmljivanje turistima (ili komu već). Ministarstvo turizma i sporta kao opravdanje za tu mjeru ističe razloge: ujednačenje tržišnih uvjeta i zaštita potrošača. Naime, nepravedno je prema novim iznajmljivačima da netko tko je rješenje dobio devedesetih drži jedn​ak broj zvjezdica s neusporedivo lošijom opremljenošću. I, stvarno, tko se ne bi složio s tim! Međutim, znate kako se kaže, vrag je u detaljima.

Trajno poništenje dozvole

Mnogi iznajmljivači naivno vjeruju da će u postupku rekategorizacije, ako ne ispune nove uvjete, jednostavno pasti u nižu kategoriju, primjerice s tri na dvije zvjezdice, i nastaviti normalno raditi. Istina je znatno okrutnija: ako vam nedostaje opreme, poput klimatizacijskog uređaja ili modernog televizora, moguć je pad u nižu kategoriju. Ali ako je problem u kvadratima, spasa nema. Svaka kategorija, pa tako i ona najniža od dvije zvjezdice, ima strogo propisanu minimalnu veličinu prostora. Jer ako vaša stara kamena kuća ili stan iz sedamdesetih ne zadovoljavaju osnovni minimum četvornih metara po krevetu, vi ne gubite zvjezdice – gubite pravo na rad. Vaša dozvola bit će trajno poništena.