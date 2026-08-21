Utvrđeno 166 ilegalnih smještaja, inspekcija zatvorila osam kampova

Turistički inspektori zabranili su rad za osam kampova, zapečaćeni su brojni objekti diljem Hrvatske, a naplaćene su i stotine tisuća eura

Turistička inspekcija Državnog inspektorata od 20. travnja do 15. kolovoza provela je ukupno 2059 nadzora s ciljem suzbijanja neregistiranog pružanja ugostiteljskih usluga smještaja ili oglašavanja, što je utvrdila u 166 slučajeva, pri čemu je zabranila rad osam nelegalnih kampova.

Izvještaj o aktivnostima turističke inspekcije objavio je Državni inspektorat (DIRH) na svojim internetskim stranicama, napominjući da turistička inspekcija ove godine provodi pojačane nadzore usmjerene i na otkrivanje neregistriranog oglašavanja na internetskim platformama te sprječavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Pritom su im, dodaju, u planiranju nadzora pridonijeli i podaci prikupljeni na temelju prijava turističkih zajednica te analize i usporedbe podataka Porezne uprave s podacima s internetskih platformi za oglašavanje.

Neregistrirano pružanje usluga smještaja po cijeloj Hrvatskoj

Tako su do 15. kolovoza 2026. neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvima inspektori utvrdili diljem Hrvatske u mnogo gradova i mjesta, ne samo na otocima i u priobalju gdje je turistička sezona u punom jeku, već i u Slavoniji, Zagrebu i širem zagrebačkom području, Bjelovaru, Ogulinu, Sisku, Karlovcu i na karlovačkom području.

Turistički inspektori izrekli su i ukupno 119 upravnih mjera zabrane neregistriranog pružanja smještaja u domaćinstvu zbog povreda odredbi Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti i to fizičkim osobama-rezidentima i nerezidentima, među kojima su državljani Slovenije, Slovačke, Austrije, Njemačke, Mađarske, Poljske, Češke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Belgije i Bosne i Hercegovine.

Pored 8 kampova, zapečaćeni hotel, hostel, 23 kuće za odmor i 56 apartmana

Sa 71 rješenjem inspektori su zabranili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu uz pečaćenje objekata do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti odnosno ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje tih usluga, a najmanje na rok od 30 dana. To uključuje 23 kuće za odmor, 56 apartmana, 7 soba, 3 kampa u domaćinstvu, jedan kamp na OPG-u i jedan hostel.

Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima, pravnim i fizičkim osobama koji su pružali usluge smještaja bez rješenja Ministarstva turizma i sporta, odnosno nadležnog upravnog tijela, i to za četiri, kako navode, 'tzv. kampa' s ukupno 178 mobilnih kućica i šest glamping šatora, kao i jedan butik hotel, 13 apartmana te 24 sobe.

Novčane kazne od ukupno 142 tisuće eura

Protiv prekršitelja do sada je podneseno 71 optužni prijedlog, izdano 97 prekršajnih naloga te izrečene novčane kazne od ukupno nešto više od 142 tisuće eura, a utvrđena je i oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 436 tisuće eura.

Iz DIRH-a poručuju da turistička inspekcija nastavlja s nadzorima do završetka turističke sezone te poziva sve pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji još nisu registrirali svoju djelatnost da to učine u skladu s važećim propisima kako bi svoje poslovanje uskladili sa zakonskim obvezama.

- Zakonom o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti propisano je da će se novčanom kaznom od 1327,23 do 3981,68 eura za prekršaj kazniti fizička osoba koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti tj. neregistrirano obavlja djelatnost. Za navedeni prekršaj, obvezno će se oduzeti i imovinska korist ostvarena prekršajem - podsjećaju iz DIRH-a.