Hanfa zabranila FIMA Plusu kriptousluge i naložila povrat imovine

Tvrtka na čelu s Milanom Horvatom bez odobrenja je pružala kriptousluge i držala imovinu 123 klijenta vrijednu 484 tisuće dolara.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila je varaždinskom društvu FIMA Plus trenutačni prestanak neovlaštenog pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom. Tvrtka, koju zastupa direktor Milan Horvat, mora klijentima vratiti kriptoimovinu i novčana sredstva koja drži za njihov račun te ih obavijestiti o načinu povrata.

Hanfa je utvrdila da je FIMA Plus od 1. srpnja 2025. do 23. siječnja 2026. bez potrebnog odobrenja izvršavala naloge za kupnju i prodaju kriptoimovine u ime klijenata te pružala uslugu skrbništva i upravljanja njihovom kriptoimovinom. Društvo nije bilo upisano ni u Hanfin registar ovlaštenih pružatelja kriptousluga ni u raniji registar pružatelja usluga virtualne imovine, zbog čega se nije moglo koristiti ni prijelaznim razdobljem predviđenim europskom uredbom MiCA.

Prema nalazima nadzora, klijenti su novac uplaćivali izravno na bankovni račun FIMA Plusa, nakon čega ga je društvo prebacivalo na platformu Kraken i preko vlastitog korisničkog računa kupovalo kriptoimovinu prema njihovim nalozima.

Pri prodaji je društvo kriptoimovinu prodavalo preko vlastitog računa, a dobiveni novac potom isplaćivalo klijentima. Njihovu je kriptoimovinu držalo na zbirnim računima otvorenima na svoje ime na platformama Kraken i Binance.

Nadzorom je utvrđeno i da je društvo FIMA Plus 5. veljače 2026. na računu otvorenom na svoje ime na platformi Kraken držalo pozicije u18 različitih vrsta kriptoimovine, među kojima su bili bitcoin, ethereum, bitcoin cash i USD Coin. Hanfa je iz toga zaključila da se kriptoimovina kupljena novcem klijenata nalazila na računu nad kojim je operativnu kontrolu imala tvrtka FIMA Plus.

Na računima držali imovinu 123 klijenta

U promatranom razdoblju Hanfa je identificirala 48 uplata, isplata i transakcija kupnje ili prodaje za ukupno 16 fizičkih i pravnih osoba, ukupne vrijednosti 1,28 milijuna eura. Na dan 24. svibnja ove godine društvo FIMA Plus na svojim je računima za ukupno 123 klijenta držalo kriptoimovinu vrijednu 483.756 dolara. Gotovo cijeli iznos bio je pohranjen na Binanceu, dok se na računu na Krakenu nalazio tek simboličan iznos.

Tvrtka FIMA Plus u prigovoru nije osporavala pružanje tih usluga, nego je tvrdila da je smatrala kako se nalazi u prijelaznom razdoblju za usklađivanje s novim regulatornim okvirom do 1. srpnja 2026. Hanfa je taj argument odbacila jer društvo nije bilo upisano u registar koji bi mu omogućio korištenje prijelaznog režima.

Klijentima moraju vratiti novac i kriptoimovinu

Regulator je utvrdio i da je tvrtka FIMA Plus preko internetske stranice Fimacrypto dovodila hrvatske klijente u vezu s društvom izvan Europske unije radi usluge upravljanja portfeljem kriptoimovine, za što je primala naknadu. Hanfa je društvu naložila da odmah prestane i s takvim posredovanjem, navodeći da se u tim okolnostima ne može smatrati da je usluga stranog društva pružena isključivo na inicijativu klijenta.

FIMA Plus mora klijente najkasnije u roku od osam dana od primitka rješenja obavijestiti da prestaje pružati usluge te od njih zatražiti upute za povrat imovine i novca. Sa stranice Fimacrypto mora ukloniti i netočnu informaciju prema kojoj usluge pruža slovensko društvo Fima Crypto iz Ljubljane. Hanfi mora u roku od 30 dana dostaviti izvještaj o većini poduzetih mjera, a u roku od 60 dana i dokaze o vraćanju imovine klijentima.

Hanfa ovim rješenjem nije izrekla novčanu kaznu, nego upravne mjere usmjerene na trenutačni prestanak poslovanja bez odobrenja i zaštitu klijenata. Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali FIMA Plus može u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.