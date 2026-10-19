Biznis i politika
Europski plin približava se 89 eura, a kineski rast podiže cijenu bakra
19. listopada 2026.
foto Shutterstock
Napadi u Hormuzu drže naftu iznad 108 dolara, dok fondovi smanjuju pozicije u kukuruzu, a rast prinosa povećava teret duga
Geopolitičke napetosti i dalje su visoke na Bliskom istoku i u regiji Crnog mora. Kontinuirana neprijateljstva izazivaju zabrinutost u vezi s trgovinom, ponajprije poljoprivrednim i energetskim robama.
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