GIP Pioniru i Pedom Asfaltima posao gradnje zagrebačke obilaznice

Hrvatske autoceste odlučile su u četvrtak dogradnju trećeg voznog traka na dionici autoceste A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir, uz partnera Pedom Asfalti, s ponudom od 29,65 milijuna eura bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna eura, što znači da je odabrana ponuda niža za više od 12 milijuna eura.

Na natječaj je pristiglo deset ponuda hrvatskih i tvrtki iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Turske, Kine i Indije.

Strabag je predvodio zajednicu s domaćim Belfryjem, a ponude je poslala slovenska zajednica predvođena CGP-om iz Novog Mesta s kojim je nastupio i CP Ptuj.

Javili su se još i turski Doğuş İnşaat iz Istanbula i bosanskohercegovački Hering iz Širokog Brijega, kao i kineska tvrtka China Civil Engineering Construction Corporation zajedno s indijskom Ashoka Buildcona.

Četiri ponude su odbijene jer su premašile osigurana financijska sredstva naručitelja, a riječ je o ponudama turskog, bosanskog i indijskog ponuditelja te konzorcija BK Montaža s dva domaća partnera.

Ugovor s izvođačem još nije sklopljen, jer je na snazi desetodnevni žalbeni rok tijekom kojeg sudionici natječaja mogu osporiti odluku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Dionica Zagreb Zapad - Lučko dugačka je 4,5 kilometra i najprometnija je u Hrvatskoj, s do 80.000 vozila na dan u ljetnim mjesecima.

Dvotračni kolnik proširit će se na tri vozne trake, uz zaustavni trak u svakom smjeru, a ukupna širina autoceste narast će s 28 na 39,5 metara. U sklopu radova rušit će se most Dubava koji će biti najzahtjevniji dio projekta te će se na njemu izgraditi novi. Prije radova izgradit će se privremene devijacije u duljini od oko 350 metara s privremenim mostom, kako bi promet mogao teći bez većih zastoja.

Radovi bi trebali trajati 540 radnih dana, u tri smjene, sedam dana u tjednu, osim u ljetnoj turističkoj sezoni od 15. lipnja do 15. rujna, a krajnji rok za završetak je 15. lipnja 2028. godine.