iNovine: više od 41 tisuće provjera dobi u prvoj godini

Nova tehnologija za provjeru punoljetnosti i edukacija prodavača i kupaca dodatno ograničavaju dostupnost duhanskih proizvoda maloljetnicima

U prvoj godini korištenja inovativne tehnologije za utvrđivanje punoljetnosti kupaca prilikom kupnje duhanskih i nikotinskih proizvoda, u nacionalnoj mreži kiosaka iNovine realizirano je više od 41.000 skenova za provjeru dobi. Uz uvođenje tehnologije, koja predstavlja dodatni sloj zaštite od prodaje tih proizvoda maloljetnicima, prodavači iNovina podijelili su i više od 12.000 edukativnih brošura namijenjenih maloljetnicima i njihovim roditeljima.

British American Tobacco (BAT), jedini domaći proizvođač i izvoznik duhanskih i bezdimnih proizvoda u Hrvatskoj, koji u svom lancu vrijednosti ima i nacionalnu mrežu kioska iNovine, prije godinu dana uveo je na sva iNovine prodajna mjesta inovativnu tehnologiju za utvrđivanje punoljetnosti kupaca. Cilj ove mjere bio je osigurati dodatan alat prodavačima u sprječavanju i odvraćanju maloljetnika od kupnje duhanskih i nikotinskih proizvoda.

Uz uvođenje tehnološkog rješenja, postignuta je i suradnja s Društvom za socijalnu podršku, čiji su stručnjaci izradili brošuru namijenjenu edukaciji maloljetnika i njihovih roditelja. Brošura donosi jasne poruke zašto duhanski i nikotinski proizvodi nisu za maloljetnike te kako se mladi mogu oduprijeti mogućem pritisku vršnjaka.

- Jako smo ponosni na rezultate postignute u prvoj godini jer pokazuju da je prodavačima potreban ovakav alat za dodatnu provjeru, ali i poticanje kvalitetne komunikacije prema onima koji možda pokušavaju doći do proizvoda koji nisu za njih i koji su im zabranjeni. Nadam se da je naša edukativna brošura barem nekog od tih mladih ljudi potaknula na promišljanje te ih odvratila od korištenja tih proizvoda - rekla je Jasna Lesički, dopredsjednica Društva za socijalnu podršku. Dodala je kako je u izradi sudjelovao i ambasador Niko Čuturić, kako bi se sadržaj dodatno približio mlađoj publici.

Uvođenje tehnologije i edukativne brošure na kioske iNovina pratio je i projekt edukacije više od 450 djelatnika na svih 240 prodajnih mjesta iNovina.

- U BAT-u kontinuirano ulažemo velike napore u edukaciju djelatnika i strogo poštujemo sve zakonske zabrane prodaje duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima. Svi naši proizvodi - ni duhanski, ni nikotinski - nisu za maloljetnike i to vrlo jasno komuniciramo. Zbog toga uvijek tražimo načine kako dodatno ojačati napore u sprječavanju njihove dostupnosti maloljetnicima. Ovim projektom podigli smo ljestvicu na još višu razinu. Cilj nam je bio prodavačima u maloprodaji, uz sve postojeće zakonske obaveze koje provode, osigurati dodatne i konkretne alate koji im pomažu da duhanske i nikotinske proizvode prodaju isključivo punoljetnim osobama, ali i istovremeno osigurati efikasan komunikacijski alat za edukaciju maloljetnika. Ponosni smo na jako dobre rezultate i povratne reakcije naših kupaca i institucija na ovaj projekt - rekao je Jurica Jurič, član Uprave BAT Adria i direktor maloprodaje u Hrvatskoj.

BAT je jedan od najvećih privatnih stranih investitora u Hrvatskoj koji je od 2015. godine, uključujući preuzimanje TDR-a, u zemlju investirao više od 700 milijuna eura. BAT u Hrvatskoj ima jedinstveni lanac vrijednosti koji, uz nacionalnu mrežu kioska iNovine, obuhvaća i tvornicu u Kanfanaru te poljoprivrednu proizvodnju duhana u Slavoniji i Podravini kroz Hrvatske duhane. Lanac vrijednosti uključuje i logistički hub u Pitomači, koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja i opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, kao i distribucijski centar u Rijeci, iz kojeg se uređaji novih generacija proizvoda izvoze diljem Europske unije. BAT u Hrvatskoj ima i komercijalni ured u Zagrebu, iz kojeg se upravlja Adria klasterom koji obuhvaća osam tržišta – Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sloveniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Albaniju.