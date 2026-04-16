Švicarska preuzima krunu kao europska kripto prijestolnica

Švicarska suvereno vlada kripto industrijom, čak 50 najvećih švicarskih blockchain tvrtki sada zajedno vrijedi 467 milijardi dolara

Švicarska dominira europskom kripto industrijom, prema švicarskoj tvrtki rizičnog kapitala CV VC, koja se bavi blockchainom.

U 2025. godini, ‘kripto dolina’ te zemlje zaslužna je za 47 posto svih europskih blockchain financiranja, učvršćujući svoju poziciju neospornog središta digitalne imovine na kontinentu, navela je tvrtka.

Ta dominacija ističe se u širem kontekstu industrije. Europa čini samo 10 posto globalnog financiranja blockchain rizičnog kapitala, dok Sjeverna Amerika drži 53 posto, prema podacima tvrtke.

Švicarski grad Zug, često nazivan kripto dolinom, ostaje srce grada, dom 41 posto tvrtki, a Zürich dodaje još 15 posto, pokazuju podaci CV VC-a. Samo je Zug zauzeo 88 posto objavljenog kapitala u švicarskim poslovima u 2025. godini.

Čak 50 najvećih švicarskih blockchain tvrtki sada zajedno vrijedi 467 milijardi dolara, što je zapanjujuća brojka koja naglašava dominaciju Švicarske na europskoj sceni.

Švicarska dominira

Unutar tog manjeg europskog udjela, Švicarska se pojavila kao jasno težište, privlačeći gotovo polovicu svog regionalnog kapitala i koncentrirajući ga u jednom čvrsto povezanom ekosustavu, pokazuju podaci CV VC-a.

Švicarska je 2025. godine privukla 728 milijuna dolara putem 31 transakcije, što je porast od 37 posto u odnosu na prethodnu godinu. To je nadmašilo globalni rast financiranja blockchaina, koji je porastao za 30 posto unatoč naglom padu broja transakcija.

Švicarska sada ima ukupno 1.766 blockchain tvrtki, što je porast od 134 posto u odnosu na 2020. godinu.

Izgledi za 2026.

Gledajući unaprijed prema 2026. godini, industrija ulazi u novu fazu u kojoj će jača infrastruktura pokrenuti sljedeći val rasta, napisali su voditeljica ulaganja CV VC-a, Janis Aguilar, i generalni partner Lukas Etter.

Očekuje se da će stablecoini brzo rasti, posebno među malim i srednjim poduzećima. Brža plaćanja, niži troškovi i globalni pristup čine ih snažnom alternativom tradicionalnim sustavima.

Istovremeno, tokenizacija imovine iz stvarnog svijeta, od državnih obveznica do privatnih kredita, mogla bi otvoriti potpuno nova financijska tržišta na blockchainu.