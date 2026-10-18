Tommy izlazi na burzu uz rekordne prihode od 807 milijuna eura

Trgovački lanac potvrdio je da su pripreme za javnu ponudu dionica u završnoj fazi, a dionice će ponuditi i zaposlenicima te kupcima

Tommy Grupa potvrdila je u nedjelju da je podnijela Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) zahtjev za odobrenje Prospekta u sklopu priprema za inicijalnu javnu ponudu dionica i uvrštenje na Zagrebačku burzu, o čemu je Lider već ranije pisao. Kako stoji u priopćenju, inicijalnom javnom ponudom Grupa planira ponuditi manjinski vlasnički udio između 25 i 27 posto te prikupiti između 180 i 200 milijuna eura. Sva prikupljena sredstva bit će usmjerena u daljnji rast i razvoj Grupe, a prilikom kupnje dionica posebni uvjeti očekuju zaposlenike i članove Tommy programa vjernosti.

Rast poslovanja

Uz Tommy kao vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji, u sastavu Tommy Grupe su i Bobis, kultna splitska pekarnica i slastičarnica te Petason koji upravlja lancem proizvodnje i distribucije svježeg mesa i mesnih prerađevina.

- Upravo zahvaljujući integriranom sustavu, kojim povezujemo maloprodaju, proizvodnju hrane, distribuciju i mrežu domaćih proizvođača, našim kupcima osiguravamo kvalitetu i dostupnost i u uvjetima promjenjivih tržišnih okolnosti. Ovakav poslovni model daje nam otpornost i veću kontrolu nad poslovanjem, a održivost takvog pristupa potvrđuju i poslovni rezultati Tommy Grupe koji bilježe kontinuirani rast - istaknuo je Tomislav Mamić, osnivač Tommyja te dodao kako će izlazak na burzu omogućiti veća ulaganja, intenzivniji rast i dodatno jačanje kompanije.

Tomislav Mamić, osnivač Tommyja

Kompanija je detaljnije otkrila i financijske pokazatelje poslovanja. U protekloj godini Tommy je ostvario ukupne prihode od 757,5 milijuna eura, što je prosječni godišnji rast od 10,8 posto u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Na kraju 2025. EBITDA je iznosila 76,3 milijuna eura odnosno 11,6 posto više nego godinu ranije, dok je neto dobit bila 33,2 milijuna eura.

Gledano po sastavnicama, maloprodaja je lani ostvarila prihode više od 726 milijuna eura, dok su u posljednjih pet godina prihodi porasli za više od 50 posto. Bobis je u 2025. ostvario prihode od 38,8 milijuna eura i EBITDA-u od 7,1 milijuna eura, uz maržu od 18,3 posto, što ga čini najprofitabilnijim dijelom Grupe. Petason je lani ostvario prihode od 63,9 milijuna eura i EBITDA-u od 4,7 milijuna eura.

Snažan rast nastavljen je i u ovoj godini te je u prvih osam mjeseci kompanija ostvarila ukupne prihode od gotovo 570 milijuna eura, što je rast od 9,5 posto. Unatoč rastu troškova osoblja za 8,8 posto uslijed širenja mreže trgovina i rasta plaća, poslovni rashodi rasli su sporije od prihoda te je EBITDA porasla 18 posto, na 63,6 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 30,5 milijuna eura, uz rast od 21,4 posto.

Promatrano kroz posljednjih dvanaest mjeseci (rujan 2025. – kolovoz 2026.), ukupni prihodi Grupe prvi su put premašili 800 milijuna eura te iznose 807,1 milijun eura, dok je EBITDA dosegla gotovo 86 milijuna eura, što je čak 12,7 posto više nego u cijeloj 2025. godini. Neto dobit je iznosila 38,6 milijuna eura, odnosno 16,2 posto više nego u prošloj godini.

Što se tiče zaduženosti, u priopćenju se navodi kako je Tommy Grupa oduvijek vodila konzervativnu politiku zaduživanja, a posljednjih godina dodatno smanjuje neto dug, koji danas iznosi manje od jedne godišnje EBITDA-e.

Plan ulaganja

Tommy Grupa posluje kroz gotovo 300 prodajnih mjesta u devet županija i Gradu Zagrebu, izravno zapošljava oko 5500 ljudi, a kroz povezane gospodarske aktivnosti indirektno podržava gotovo 28 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj. Prema neovisnoj studiji socioekonomskog doprinosa, poslovanje Tommyja podupire 1,05 posto hrvatskog BDP-a.

Domaći dobavljači čine temelj Tommyjeva poslovnog modela: 92 posto ukupne vrijednosti nabave ostvaruje se u Hrvatskoj, a više od 70 posto proizvoda na policama dolazi od domaćih proizvođača. Kompanija je navela kako surađuje s više od 2600 domaćih dobavljača, uključujući proizvođače hrane, ribare i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tommy Grupa planira izlazak na burzu do kraja studenog. Prikupljena sredstva planira uložiti u širenje maloprodajne mreže otvaranjem novih trgovina, akvizicije u Hrvatskoj i regiji Adria, proširenje proizvodnih kapaciteta Bobisa te širenje njegove maloprodajne mreže. Investicijski ciklus Bobisa trenutačno je u fazi koja obuhvaća projektiranje i odabir opreme, a procijenjena vrijednost ulaganja iznosi oko 27 milijuna eura. Dio novca uložit će se i u modernizaciju poslovnih aplikacija uz unaprjeđenje korisničkog iskustva i optimizaciju troškova.

- Tommy smo gotovo 35 godina gradili zajedno sa zaposlenicima, kupcima i partnerima. Sada želimo ubrzati ulaganja u nove trgovine, proizvodnju i razvoj cijele Grupe, a zaposlenicima i vjernim kupcima omogućiti da postanu i naši suvlasnici. Ostajem većinski vlasnik i vjerujem u budućnost kompanije. Tommy nosi moje ime, ali izgradilo ga je mnogo ljudi i važno mi je da im otvorimo mogućnost sudjelovanja u njegovu daljnjem razvoju - zaključio je Tomislav Mamić i dodao da će s budućim dioničarima Tommy Grupa graditi isti odnos povjerenja kakav je godinama građen sa zaposlenicima, kupcima i partnerima.