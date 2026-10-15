HERA prelomila: Skuplja struja i kraj jeftinije noćne za dio tvrtki

Prosječno poskupljenje ide do 167 posto, pojedine tarife rastu čak 259 posto, a za velike kupce izjednačavaju se viša i niža tarifa.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) potvrdila je veliko poskupljenje električne energije u zajamčenoj opskrbi. Prema novoj odluci koja se primjenjuje od 1. studenoga, cijene za manje poduzetnike rastu između 58 i 71 posto, dok će za veće kupce prosječno poskupljenje iznositi od 132 do 167 posto.

Međutim, HERA je ovaj prosjek izračunala uz pretpostavku da poduzetnici 70 posto struje troše u višoj, a 30 posto u nižoj tarifi. Usporedba pojedinačnih tarifnih stavki otkriva znatno drastičnija povećanja. Tako, primjerice, na niskom naponu u crvenom modelu niža tarifa raste sa 7,89 na 28,34 centa po kilovatsatu, što je skok od ogromnih 259,4 posto.

Kod srednjeg napona niža tarifa raste s 8,07 na 28,75 centi (+256,2 posto), dok se kod visokog napona povećava s 8,49 na 27,72 centa, odnosno za 226,4 posto.

Istodobno, više tarife rastu nešto umjerenije: između 92 i 111 posto. Važno je napomenuti da navedene cijene vrijede za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe. Za poduzetnike koji su u zajamčenoj opskrbi dulje od dva mjeseca tarifne stavke povećavaju se za dodatnih 11 posto.