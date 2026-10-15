Energetika

HERA prelomila: Skuplja struja i kraj jeftinije noćne za dio tvrtki

15. listopada 2026.
Električno brojilo za mjerenje potrošnje električne energije.

HERA je od 1. studenoga odredila znatno više cijene zajamčene opskrbe električnom energijom za poduzetnike

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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Prosječno poskupljenje ide do 167 posto, pojedine tarife rastu čak 259 posto, a za velike kupce izjednačavaju se viša i niža tarifa.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) potvrdila je veliko poskupljenje električne energije u zajamčenoj opskrbi. Prema novoj odluci koja se primjenjuje od 1. studenoga, cijene za manje poduzetnike rastu između 58 i 71 posto, dok će za veće kupce prosječno poskupljenje iznositi od 132 do 167 posto.

Međutim, HERA je ovaj prosjek izračunala uz pretpostavku da poduzetnici 70 posto struje troše u višoj, a 30 posto u nižoj tarifi. Usporedba pojedinačnih tarifnih stavki otkriva znatno drastičnija povećanja. Tako, primjerice, na niskom naponu u crvenom modelu niža tarifa raste sa 7,89 na 28,34 centa po kilovatsatu, što je skok od ogromnih 259,4 posto.

Kod srednjeg napona niža tarifa raste s 8,07 na 28,75 centi (+256,2 posto), dok se kod visokog napona povećava s 8,49 na 27,72 centa, odnosno za 226,4 posto.

Istodobno, više tarife rastu nešto umjerenije: između 92 i 111 posto. Važno je napomenuti da navedene cijene vrijede za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe. Za poduzetnike koji su u zajamčenoj opskrbi dulje od dva mjeseca tarifne stavke povećavaju se za dodatnih 11 posto.

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