HGK: Od objave baznih cijena izuzete odvjetničke usluge i izrada kuhinja

Kako je pojasnila Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, izuzete su cijene koje su već definirane drugim propisima

Direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK) Maja Bogović u petak je navela da su odvjetničke usluge, izrada kuhinja po mjeri i oglašavanje na platformama za rezervaciju među primjerima izuzeća od obveze objave baznih cijena, koju će propisati novi Pravilnik o isticanju bazne cijene.

Kako je pojasnila odgovarajući na pitanja novinara na marginama HGK-ovog okruglog stola 'Od rizika do otpornosti: Imovinska osiguranja i klimatski rizici - iskustva, izazovi i rješenja', izuzete su cijene koje su već definirane drugim propisima poput odvjetničkih usluga i sličnih.

Predstavljeni pravilnici

Zatim su, kako je navela, izuzete cijene koje su definirane za svakog pojedinačnog kupca, poput izrade kuhinja po mjeri ili na zahtjev. Izuzete su i platforme, poput platformi za rezervaciju smještaja te dinamičke cijene, a to su cijene koje se određuju u trenutku i ovise u ponudi i potražnji, primjerice avionske karte, rekla je.

Ono što još ostaje za definirati kroz javno savjetovanje, kako je kazala, su upiti koje HGK dobiva od strane svojih članica poput nakladnika koji već imaju otisnute cijene, a također je tu i pitanje cijena u cestovnom prijevozu te specifičnosti određenih ugostiteljskih usluga. Bogović očekuje prilagodbe pravilnika u javnom savjetovanju

Ministarstvo gospodarstva u četvrtak je predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK), HGK i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) predstavilo pravilnike o isticanju bazne cijene i načinu objave cjenika koje je uputilo u javno savjetovanje. Tim pravilnicima uspostavlja se obveza isticanja baznih cijena prema dva referentna datuma: 2. svibnja 2025. godine za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo, te 10. rujna 2026. godine za ostale proizvode, odnosno robe i usluge.

Rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika je 17. studenoga 2026. godine, kada navedeni pravilnici službeno stupaju na snagu.Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da je cilj novih pravila zaštita potrošača, uz uvažavanje potreba i specifičnosti poslovanja poduzetnika i obrtnika, te pozvao predstavnike gospodarstva da kroz javno savjetovanje iznesu konkretne prijedloge.

Iskazivanjem bazne cijene i uvođenjem obveze strojno čitljivih cjenika, vlada ostvaruje ključne ciljeve u zaštiti ekonomskih interesa građana, istaknuli su iz ministarstva. Pritom ocjenjuju kako transparentnost cijena građanima omogućuje brz i jednostavan uvid u cijene prije kupnje, a nastavak kontinuiranog iskazivanja cijene po jedinici mjere (npr. kilogramu ili litri) sprječava skriveno poskupljenje smanjenjem mase ili zapremine pakiranja (shrinkflacija).

Efikasniji nadzor

Iz Ministarstva su također naglasili kako će bazna cijena biti informativna i usklađena s europskom pravnom stečevinom.

Napominju i kako strojno čitljivi podaci omogućuju brže analize kretanja cijena, efikasniji inspekcijski nadzor te razvoj neovisnih digitalnih alata i aplikacija za usporedbu cijena u realnom vremenu, te da transparentnost djeluje preventivno protiv neopravdanih poskupljenja, štiti korektne poduzetnike i sprječava val lančanih poskupljenja temeljenih na općim tržišnim glasinama.

Obveza javne i transparentne objave cjenika, uz strojno čitljive podatke, osigurava otkrivanje neprijavljenog pružanja pružanje usluga i rad na crno, čime se uvodi red na tržište te štite pošteni poduzetnici, smatra ministarstvo.

Prije upućivanja ovih pravilnika u javno savjetovanje, ministar gospodarstva Ante Šušnjar povukao je 28. rujna odluke kojima je s 1. listopada trebala biti uvedena obveza isticanja tzv. sidrenih cijena za praktično sve proizvode i usluge.