Nova pravila za sidrene cijene: Od čega je Ministarstvo odustalo

Nakon prigovora, Ministarstvo je ublažilo dio pravila. No glavne obveze ostaju, a konačna pravila opet stižu neposredno prije primjene.

Ministarstvo gospodarstva uputilo je u javno savjetovanje dva pravilnika kojima se, nakon prigovora obrtnika i poduzetnika, ublažavaju pojedine obveze isticanja sidrenih cijena i objavljivanja digitalnih cjenika. Od dijela se zahtjeva potpuno odustalo, za druge su uvedena izuzeća, a trgovcima se ostavlja više vremena za objavu promjena u digitalnim cjenicima.

Najveće novosti tiču se teže usporedivih usluga, individualno ugovorenih cijena te načina prikazivanja cjenika. Ipak, Ministarstvo je zadržalo većinu ključnih obveza, uključujući i objavu strojno čitljivih cjenika na internetu, od čega su poduzetničke udruge tražile potpuno odustajanje.

Podsjetimo, Vlada je 10. rujna donijela dvije odluke kojima je obvezu isticanja sidrenih cijena proširila na sve proizvode i usluge. Ministarstvo je potom 22. rujna objavilo detaljne upute za njihovu provedbu, a nova su pravila trebala stupiti na snagu već 1. listopada. Nakon burnog negodovanja gospodarstvenika, Vlada je početak primjene pomaknula na 17. studenoga.

Nema više sidrenja cijena pod svaku cijenu

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na usluge čije se cijene mijenjaju ovisno o potražnji, sezoni, opsegu posla ili drugim okolnostima. Ministarstvo je u rujanskim uputama zahtijevalo da se čak i kod takvih usluga istaknu referentne cijene pojedinačnih elemenata od kojih se formira konačni iznos.