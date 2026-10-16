UGP: Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti preimenovanjem u bazne

Ostaju i dalje, kako dodaju, pri zahtjevu za potpuno ukidanje spornih obveza

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja najavu Vlade o ukidanju dosadašnjih odluka o sidrenim cijenama, ali drže da ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti njihovim preimenovanjem u bazne, izvijestili su u petak iz UGP-a, dodajući da 'borba protiv nepotrebne birokracije nije završena'.

Iz UGP-a smatraju da je time i nedavni prosvjed na zagrebačkom Zrinjevcu u njihovoj organizaciji pod nazivom 'Dosta je nameta!' već dao konkretne rezultate te da su poduzetnici, obrtnici i građani pokazali da ne prihvaćaju nova administrativna i financijska opterećenja bez opravdanja i analize učinka.

- Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti njihovim preimenovanjem u bazne cijene. Odgoda nije rješenje. Preimenovanje nije ukidanje. Predviđene nove obveze isticanja baznih cijena i objavljivanja cjenika na mrežnim stranicama predstavljaju nastavak administrativnog opterećivanja obrtnika, mikro, malih i srednjih poduzetnika te trgovaca - upozoravaju iz te udruge.

Ostaju i dalje, kako dodaju, pri zahtjevu za potpuno ukidanje spornih obveza, a ne njihovu zamjenu novim pravilnicima koji će poduzetnicima ponovno nametnuti dodatne troškove, tehničke prilagodbe i administrativne postupke.

- Cijene neće pasti zato što će poduzetnik ispunjavati još jednu tablicu ili svakodnevno objavljivati cjenik na internetu. Na cijene utječu porezi, troškovi rada, energija, nabava i brojna druga opterećenja. Ako Vlada želi pomoći građanima i smanjiti inflacijske pritiske, mora se baviti stvarnim uzrocima rasta cijena, a ne stvarati nove obveze čiji trošak u konačnici također postaje dio troška poslovanja - poručuju iz UGP-a.

Po njima, transparentnost cijena ne smije postati opravdanje za gomilanje novih administrativnih obveza, a svaka nova mora imati jasno dokazanu korist, biti razmjerna veličini poslovnog subjekta i ne smije stvarati veći trošak od problema koji bi trebala riješiti.

UGP ostaje pri zahtjevu za ukidanje baznih cijena i objavljivanja cjenika na mrežnim stranicama za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike, uz odgovarajuće izmjene Zakona o zaštiti potrošača i pripadajućih propisa, a od Ministarstva gospodarstva očekuju stvarni dijalog s predstavnicima onih koji će te propise morati provoditi, i prije donošenja novih rješenja, a ne nakon što problemi već nastanu.

Traže i podatke, analize i računicu kolika je korist nove obveze, koliko će njezina provedba koštati poduzetnike i zašto je upravo takav model nužan.

Podsjećaju da je ukidanje sidrenih cijena samo jedan od deset zahtjeva UGP-a i udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače-SMOi upućene Vladi s prosvjeda, te da i dalje inzistiraju i na poreznom rasterećenju, smanjenju administrativnih obveza, primjeni načela 'prvo opomena, zatim kazna', dobrovoljnom članstvu u komorama i turističkim zajednicama, većoj transparentnosti državne potrošnje te zaštiti pravne sigurnosti malih poduzetnika i obiteljskih iznajmljivača.