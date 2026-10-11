Šećer na burzi skuplji 38 posto, loše vrijeme prijeti novim rastom

Cijena šećera približila se najvišoj razini od veljače 2025. Za novu sezonu očekuje se manjak od 900 tisuća tona, uz slabiju proizvodnju

Šećer je od kraja rujna poskupio 14,3 posto i približio se najvišoj cijeni od veljače 2025. Njime se trguje po približno 20 američkih centi po funti, što je 38 posto više nego početkom godine. Istodobno je cijena nafte Brent dosegnula oko 103 dolara po barelu, uz rast od 6,4 posto od kraja rujna i čak 71,7 posto od početka godine, navodi HUP u svojim tjednim analizama.

Slabiji izgledi za proizvodnju šećera

Iako su trenutačne globalne zalihe šećera još dostatne, cijenu podiže zabrinutost zbog ponude u sezoni 2026./27., za koju se očekuje globalni manjak od približno 900 tisuća tona.

U Tajlandu se predviđa pad proizvodnje od najmanje 17 posto, dok slabiji monsun pogoršava proizvodne izglede u Indiji. Proizvodnja u Europskoj uniji mogla bi se smanjiti 19 posto, a obilne kiše u Brazilu usporavaju berbu i preradu šećerne trske. Dodatnu neizvjesnost donosi El Niño, koji bi mogao smanjiti proizvodnju u ključnim zemljama proizvođačima.

Cijena šećera zato bi se kratkoročno mogla zadržati na povišenim razinama, uz izražene oscilacije i mogućnost daljnjeg rasta ako se vremenski uvjeti pogoršaju.

Oporavak opskrbe zasad ne spušta naftu

Na tržištu nafte postupni oporavak opskrbe zasad ne uklanja pritisak na cijene. Izvoz nafte i derivata iz zaljevskih zemalja, ne računajući Iran, u rujnu se vratio na više od 80 posto prijeratnih razina. Tokovi sirove nafte i kondenzata dosegnuli su približno 91 posto tih razina.

Ipak, promet kroz Hormuški tjesnac i dalje je slabiji od uobičajenog, a napadi na tankere ponovno su povećali rizik za opskrbu. Cijenu Brenta dodatno podupiru geopolitičke napetosti na Bliskom istoku te uragan Izaija, zbog kojeg je privremeno obustavljen dio američke proizvodnje u Meksičkom zaljevu.

I za naftu se kratkoročno očekuje zadržavanje cijene na povišenim razinama, uz izraženu volatilnost. Novi poremećaji opskrbe mogli bi potaknuti daljnje poskupljenje.