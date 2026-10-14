Hrvatska u vodovode uložila 4 milijarde eura, i dalje gubi vodu

U deset godina izgrađeno je 5000 kilometara vodovoda i 118 pročistača, no gubici vode ostaju velik problem. Cilj je smanjiti ih na 25 posto

U proteklih desetak godina izgrađeno je oko 5.000 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, 6.000 kilometara kanalizacijskih kolektora te 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u što je uloženo oko 4 milijarde eura, rekao je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u srijedu u Puli.

Na 29. skupu Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije „CROVIK – Aktualnosti u vodoopskrbi i odvodnji“, koji je okupio 700 sudionika bit će govora o vodno-komunalnoj infrastrukturi, smanjenje gubitaka vode, reforma vodnih usluga te regulatornim pitanjima u sektoru. U raspravama će sudjelovati i predstavnici portugalske vodovodne tvrtke EPAL, koji će predstaviti svoja pozitivna iskustva u učinkovitom upravljanju vodom.

Đuroković je istaknuo potrebu daljnjeg smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima i pravodobnog dovršetka započetih projekata, posebno u uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena i sve većih izazova u osiguravanju dovoljnih količina vode.

Državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Anja Bagarić istaknula je kako je smanjenje gubitaka vode jedan od ključnih prioriteta hrvatskog vodnog gospodarstva. Podsjetila je na doneseni Nacionalni akcijski plan za smanjenje gubitaka vode, te navela da 41 javni isporučitelj vodnih usluga izradio vlastite akcijske planove, s ciljem postupnog smanjenja gubitaka na 25 posto.

Više od 900 milijuna eura bespovratnih sredstava

- Budućnost vodnog gospodarstva ne ovisi samo o infrastrukturi i gradnji, nego i o znanju, tehnologiji i odgovornom upravljanju -poručila je Bagarić, naglasivši kako su za nove vodnokomunalne projekte kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. na raspolaganju 914 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Predsjednik Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije Marko Eljuga kao ključne izazove vodnoga sektora istaknuo je smanjenje gubitaka vode, obnova infrastrukture, energetska učinkovitost, digitalizacija i prilagodba klimatskim promjenama, te istaknuo važnost nastavka suradnje s nadležnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave.

Istarski župan Boris Miletić istaknuo važnost dugoročnog planiranja i ulaganja u vodne resurse, posebno u kontekstu potreba stanovništva, turizma i poljoprivrede.

- Istra je u prošlosti itekako imala velikih izazova s nedostatkom vode. Danas oko 99 posto naših stanovnika ima pristup vodovodnoj mreži, a vjerujem da ćemo uspjeti obuhvatiti i preostalih jedan posto, unatoč tome što je riječ o vrlo nepristupačnim područjima koja zahtijevaju velika ulaganja - rekao je Miletić.