PBZ aranžirao miniobveznice za ENNA Grupu vrijedne 10 milijuna eura

ENNA Grupa sredstva će usmjeriti u razvoj infrastrukture za električna vozila, uz dospijeće obveznice za sedam godina

Privredna banka Zagreb (PBZ), dio International Banks Division Intesa Sanpaolo, aranžirala je 23. izdanje miniobveznica. Kao agent i pokrovitelj izdanja ukupne vrijednosti 10 milijuna eura, PBZ je tim financijskim instrumentom podržao ENNA Grupu u financiranju njezinih razvojnih aktivnosti.

ENNA Grupa jedan je od vodećih hrvatskih investitora i jedna od najbrže rastućih kompanija, a posluje u područjima obnovljivih izvora energije i logistike te zapošljava više od 400 ljudi. Obveznica je izdana s rokom dospijeća od sedam godina, uz polugodišnju isplatu kamata te dvogodišnji grace period na otplatu glavnice.

Ukupan iznos miniobveznica koje je PBZ do sada aranžirao na tržištima Hrvatske i Slovenije dosegnuo je 141 milijun eura. Povodom izdanja obveznice susreli su se predstavnici ENNA Grupe i PBZ-a. ENNA Grupu predstavljali su Boštjan Napast, predsjednik Uprave, Anton Barbir, član Uprave, i Ana Zobec, direktorica financija, dok su PBZ predstavljali Dinko Lucić, predsjednik Uprave, i Paolo Musso, član Uprave, sa suradnicima iz korporativnog bankarstva i Tima tržišta kapitala.

Sredstva prikupljena izdanjem bit će usmjerena u razvoj infrastrukture za električna vozila, odnosno širenje mreže ultrabrzih punjača. U ENNA Grupi taj projekt vide kao dio šireg razvoja održivih energetskih rješenja i prilagodbe prometne infrastrukture rastućem korištenju električnih vozila.

- Ovo je strateški važan iskorak i logičan nastavak našeg razvoja održivih energetskih rješenja. Energetska tranzicija i dekarbonizacija prometa stvaraju snažnu potrebu za pouzdanom, dostupnom i učinkovitom mrežom punionica, a ENNA Charge vidimo kao važan doprinos stvaranju takve infrastrukture u Hrvatskoj. Ovakvi projekti zahtijevaju dugoročnu viziju, stabilno financiranje i partnere koji razumiju njihov širi razvojni značaj. Zato nam je važno što u PBZ-u imamo partnera koji prepoznaje potencijal ulaganja u održivu infrastrukturu i prati nas u projektima koji doprinose energetskoj tranziciji i modernizaciji prometa. Naš je cilj postupno širiti mrežu punionica na ključnim prometnim pravcima i urbanim lokacijama, posebno ondje gdje korisnicima možemo pružiti dodatnu vrijednost. Vjerujemo da će razvoj kvalitetne i široko dostupne infrastrukture biti jedan od ključnih preduvjeta za veće povjerenje korisnika i snažniji rast tržišta električnih vozila u Hrvatskoj - rekao je Boštjan Napast, predsjednik Uprave ENNA Grupe.

Za PBZ je ovo izdanje ujedno nastavak aktivnosti na razvoju miniobveznica kao alternativnog izvora financiranja za domaće kompanije. Banka navodi da je upravo ona prva u Hrvatskoj, u okviru Minibond inicijative International Banks Division Intesa Sanpaolo, ponudila taj instrument svojim klijentima.

- Interes za ovim financijskim instrumentom i dalje je velik, a sve šira primjena među sudionicima tržišta u Hrvatskoj dodatno potvrđuje njegovu relevantnost i potencijal. Nastavljamo podupirati kvalitetne tvrtke s jasno definiranom razvojnom strategijom u njihovu pristupu tržištu kapitala, pri čemu miniobveznice vidimo kao važan prvi korak prema diversifikaciji izvora financiranja i snažnijem korištenju tržišnih mehanizama za financiranje rasta i razvoja. Posebno nas veseli što će se sredstva prikupljena izdavanjem miniobveznica ENNA Grupe koristiti za širenje mreže ultrabrzih punjača za električna vozila te tako pridonijeti razvoju održivije prometne infrastrukture Hrvatske. Osim u Hrvatskoj i Sloveniji, Intesa Sanpaolo Grupa putem svojih inozemnih banaka isti model financiranja nudi i u Slovačkoj, Češkoj i Srbiji, a uskoro će biti dostupan i klijentima u drugim zemljama u kojima Grupa posluje - rekao je Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a.