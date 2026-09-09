EK predlaže reformu javne nabave: manje birokracije, više fleksibilnosti

Nova pravila trebala bi smanjiti administrativno opterećenje i donijeti 650 milijuna eura godišnjih ušteda javnom i privatnom sektoru

Europska komisija danas je donijela prijedlog nove uredbe o modernizaciji i pojednostavnjenju okvira EU-a za javnu nabavu radi potpore učinkovitim ulaganjima u javne usluge i infrastrukturu u skladu s ciljevima politike Unije.

Oslanjajući se na opsežna savjetovanja s javnim naručiteljima, poduzećima, sindikatima i civilnim društvom, Komisija predlaže ambicioznu reformu kako bi javna nabava postala jednostavnija, fleksibilnija i učinkovitija. Pridonijet će dovršetku jedinstvenog tržišta javne nabave, koje čini oko 15 posto BDP-a EU-a.

Javna nabava ključna je za europsko gospodarstvo i svakodnevni život građana, a obuhvaća sve od prometa, infrastrukture i energetskih sustava do škola i zdravstvenih usluga. Očekuje se da će se prijedlogom ostvariti znatne godišnje administrativne uštede od 650 milijuna eura, koje proizlaze iz smanjenja opterećenja za javne naručitelje u iznosu od 80 milijuna eura i za gospodarske subjekte u iznosu od 570 milijuna eura.

Predložena Uredba o javnoj nabavi temelji se na prednostima jedinstvenog tržišta na četiri ključna načina.

Jednostavnija i jasnija pravila

Predloženim Aktom o javnoj nabavi pravila su jednostavnija i jasnija tako što su tri postojeće direktive o javnoj nabavi i odredbe o javnoj nabavi koje su trenutačno obuhvaćene sektorskim zakonodavstvom objedinjene u jednu izravno primjenjivu uredbu. Time će se stvoriti usklađeniji i predvidljiviji okvir za javnu nabavu, čime će se smanjiti složenost, administrativno opterećenje i nedosljednosti u načinu na koji se pravila primjenjuju s trima postupcima umjesto trenutačnih pet.

Time će se smanjiti složenost i nedosljednost koje proizlaze iz zasebnih zakonodavnih akata i različitih nacionalnih odluka o prenošenju. Novim se okvirom javnim naručiteljima omogućuje veća fleksibilnost, čime se omogućuju pregovori s podnositeljem zahtjeva tijekom postupaka. Potiče bolju provjeru tržišta, pojednostavnjuje administrativne postupke i omogućuje pregovore, čineći javnu nabavu sličnijom privatnoj nabavi. Njime se uvodi i inovacijski postupak za razvoj i nabavu inovativnih rješenja koja još nisu dostupna na tržištu.

Jedinstvena platforma za svu nabavu u EU-u

Za pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja ključno je stvaranje integriranog digitalnog tržišta javne nabave koje se sastoji od međusobno povezanih i interoperabilnih platformi za e-nabavu država članica. Digitalno tržište pojednostavnit će i olakšati nabavu za javne naručitelje (na primjer automatskom provjerom kriterija za isključenje). Time će se poduzećima omogućiti da sudjeluju u postupcima nabave i podnose ponude diljem EU-a putem bilo koje povezane platforme za e-nabavu koja se temelji na načelu 'samo jednom', izbjegavajući ponavljanje zahtjeva za informacije i dokumentaciju.

Time će se promicati pristup novim poslovnim prilikama i povećati broj ponuda koje javni naručitelji primaju, čime će se maksimalno povećati potencijal jedinstvenog tržišta. Osim toga, digitalno tržište pojednostavnit će razmjenu podataka među sustavima e-nabave država članica stvaranjem jedinstvenog okvira za upravljanje podacima, čime će se ojačati transparentnost, odgovornost i kapaciteti za borbu protiv prijevara.

Snažnija potpora okolišnim, socijalnim i inovacijskim ciljevima

Prijedlogom se najbolji omjer cijene i kvalitete (BPQR) čini standardnom metodom dodjele, pri čemu kriteriji kvalitete čine najmanje 30 posto (50 posto za radno intenzivne ugovore), podložno mehanizmu 'usklađivanja ili objašnjavanja'. Javni naručitelji mogu odstupiti od tog pristupa ako objasne kako će se inače osigurati kvaliteta, na primjer minimalnim zahtjevima u pogledu kvalitete.

Javni naručitelji stoga će morati sustavno uzimati u obzir ne samo cijenu, već i kvalitetu, uključujući okolišna, socijalna, inovacijska, sigurnosna i otporna pitanja te pitanja 'europske preferencije'. Javni naručitelji imat će potpuno diskrecijsko pravo u pogledu toga koji će se kriteriji kvalitete primjenjivati i u kojem omjeru u pojedinačnim postupcima nabave, pri čemu se prijedlogom nude praktični alati za potporu javnim naručiteljima u tome.

Veća sigurnost, otpornost i strateška autonomija

U skladu s preporukama iz Draghijeva izvješća prijedlog odražava sve veću geopolitičku važnost javne nabave. Njime se javnim naručiteljima omogućuje, a u nekim slučajevima i zahtijeva, da uklone rizike povezane sa sigurnošću i javnom sigurnošću Unije ili država članica, osjetljivim informacijama, kibersigurnošću i neprimjerenim utjecajem trećih zemalja.

Nove odredbe o otpornosti i sigurnosti opskrbe primjenjivale bi se na ugovore koji uključuju subjekte povezane s kritičnom infrastrukturom i čiji je cilj poduprijeti diversifikaciju lanca opskrbe, sigurnost opskrbe i pripravnost za krize.

Naposljetku, Uredbom se uvodi horizontalni europski okvir povlastica za javnu nabavu u skladu s međunarodnim pravnim obvezama Unije. Pojašnjava se koji su gospodarski subjekti i proizvodi obuhvaćeni međunarodnim obvezama Unije u području javne nabave i olakšava se njihova provjera.

Komisija bi mogla ograničiti takvu pokrivenost ako se analizom pristupa tržištu utvrdi da treća zemlja nije gospodarskim subjektima iz Unije omogućila pravedan pristup tržištu u skladu sa svojim obvezama ili ako su potrebna ograničenja za nevažeću ovisnost o sigurnosti opskrbe ili zaštitu naših interesa gospodarske sigurnosti.