Fond od dvije milijarde eura tražit će projekte i u Hrvatskoj

HBOR očekuje da će fondovi tražiti prilike u Hrvatskoj, osobito u energetici, prometu, digitalnoj i društvenoj infrastrukturi

Hrvatska još nema popis projekata koji bi se mogli financirati iz novog infrastrukturnog fonda Inicijative triju mora, ali u HBOR-u očekuju da će budući fondovi tražiti prilike i na domaćem tržištu. Među prioritetima bit će energetika, promet, digitalna i društvena infrastruktura.

Sporazumom koji su potpisali Europski investicijski fond (EIF) i razvojne banke šest država formalizirano je pokretanje Infrastrukturnog fonda fondova Inicijative triju mora. Početna ulaganja trebala bi iznositi 360 milijuna eura, od čega 180 milijuna osiguravaju nacionalne razvojne banke, a najmanje jednaki iznos EIF. Cilj je mobilizirati najmanje dvije milijarde eura ulaganja u infrastrukturne projekte u regiji.

HBOR u fondu sudjeluje s obvezom ulaganja od 20 milijuna eura. Uz Hrvatsku, u inicijativi sudjeluju razvojne banke Slovenije, Poljske, Rumunjske, Litve i Bugarske.

Međutim, novac neće izravno biti dodijeljen projektima. EIF prvo treba u sljedeće dvije godine prikupiti dodatna sredstva, a zatim odabrati specijalizirane investicijske fondove usmjerene na infrastrukturu. Oni će potom donositi odluke o pojedinačnim projektima i poduzećima.

Hrvatska među tržištima na koja fondovi računaju

Prema HBOR-u, posebna bi se pozornost trebala posvećivati državama iz kojih dolaze osnivači i ulagatelji fonda fondova.

- Budući da je Hrvatska među osnivačima i ulagateljima, očekujemo da će odabrani fondovi aktivno tražiti i razmatrati prilike za ulaganje i u infrastrukturne projekte na području Hrvatske, osobito u područjima energetike, prometa, digitalne i društvene infrastrukture, koji su među prioritetnim sektorima fonda - navodi HBOR na upit Lidera.

Konkretne investicije zasad ipak nije moguće navesti.

- U ovom trenutku još nije moguće govoriti o konkretnim projektima koji bi mogli biti financirani, s obzirom na to da EIF tek treba odabrati fondove koji će potom donositi investicijske odluke na razini pojedinačnih projekata - navode iz HBOR-a.

Početni kapital trebao bi snažno rasti

EIF će u sljedeće dvije godine nastojati prikupiti dodatni kapital, a potom ga uvećavati vlastitim sredstvima u omjeru od najmanje jedan prema jedan. Time bi se trebao povećati iznos dostupan infrastrukturnim fondovima, a preko njih i projektima u državama sudionicama. Cilj je privući dodatni kapital privatnih i institucionalnih ulagača i povećati kapacitet za dugoročna infrastrukturna ulaganja.

- Upravo je svrha ove inicijative stvoriti preduvjete za veći opseg ulaganja u takve projekte u Hrvatskoj i cijeloj regiji - poručuju iz HBOR-a.