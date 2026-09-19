Ježina: Memorija za mrežnu opremu poskupjela gotovo sedam puta

Optička vlakna gotovo su triput skuplja nego 2025., a rast cijena opreme i energije povećava troškove izgradnje i održavanja mreže

Cijene ključne opreme potrebne telekomunikacijskim kompanijama snažno rastu, a neki su inputi danas višestruko skuplji nego prije samo godinu dana. U odnosu na 2025. godinu memorija za mrežnu opremu poskupjela je gotovo sedam puta, optička vlakna gotovo tri puta, dok je cijena bakra u posljednjih šest godina porasla za oko 85 posto.

Otkrio je to Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska, u anketi za Liderovo posebno izdanje 500 najboljih, govoreći o poslovnim planovima kompanije, investicijama, utjecaju geopolitičkih i trgovinskih napetosti te rastu troškova na telekomunikacijski sektor.

Ježina ističe da rast cijena ključnih inputa danas snažno utječe na operativne troškove telekomunikacijske industrije. Osim mrežne opreme, dodatni pritisak stvara i rast cijena energije, koji povećava trošak svakodnevnog rada i održavanja mreže.

Telemach na takve se okolnosti priprema povećanjem otpornosti i fleksibilnosti poslovanja. To uključuje diverzifikaciju dobavljača, a u pojedinim segmentima i povećanje zaliha ključne opreme kako bi kompanija smanjila ovisnost o pojedinačnim izvorima opskrbe i osigurala kontinuitet poslovanja.

Investicijski ciklus se nastavlja

Unatoč rastu troškova i geopolitičkim rizicima, Telemach u 2027. godini ne planira zaustavljati investicijski ciklus.

Telekomunikacije su, ističe Ježina, izrazito kapitalno intenzivna industrija u kojoj se ulaganja u mrežu planiraju dugoročno. Kompanija zato i u 2027. namjerava zadržati kontinuitet investicijskog ciklusa u okvirima sličnima prethodnim godinama.

Razvoj 5G-a i optičke infrastrukture u Telemachu pritom ne promatraju samo kao ulaganje u tehnologiju, nego i u konkurentnost gospodarstva i kvalitetu života. Takvim ulaganjima, smatra Ježina, pridonose i pozitivni makroekonomski trendovi u Hrvatskoj.

Ulazak Hrvatske u OECD dodatno bi mogao pridonijeti stabilnosti i predvidivosti poslovnog okruženja te učvrstiti poziciju Hrvatske kao atraktivnog tržišta za ulaganja. Za kompaniju su pritom ključni nastavak izgradnje takvog poslovnog okruženja, jasna pravila i učinkovita provedba jer dugoročne investicije zahtijevaju predvidive uvjete poslovanja.

Geopolitičke rizike u Telemachu prate, ali Ježina kaže da u ovom trenutku ne očekuju njihov značajniji negativan utjecaj na poslovanje. Smatra da je kompanija već pokazala visoku razinu agilnosti i otpornosti te da potencijalne rizike kontinuirano i proaktivno adresira.

Nedostatak radne snage ostaje strukturni problem

Jedan od izazova koji će obilježiti poslovanje i u sljedećim godinama jest nedostatak kvalitetne radne snage. Ježina ga opisuje kao dugoročni strukturni izazov koji neće nestati preko noći.

Odgovor Telemacha vidi u kombinaciji ulaganja u ljude i povećanja produktivnosti. Kompanija, kaže, mnogo ulaže u zaposlenike, njihovu edukaciju, razvoj i mogućnosti napredovanja te u stvaranje kulture u kojoj se njihov doprinos prepoznaje i nagrađuje.

Takav pristup, navodi, nije samo interni standard kompanije, nego je prepoznat i nizom vanjskih priznanja. Telemach je prva velika kompanija u Hrvatskoj koja je ostvarila najviši MAMFORCE Lead standard, a njegove su prakse prepoznate i izborom za poslodavca prvog izbora u IT-u i telekomunikacijama te globalnom Stevie Award nagradom za izvrsnost u employer brandingu.

Istodobno, kompanija mora kontinuirano tražiti načine za povećanje učinkovitosti. U tome veliku ulogu imaju umjetna inteligencija, automatizacija i drugi moderni digitalni alati.

Njihov potencijal, prema Ježini, nije samo u automatizaciji pojedinačnih zadataka. Cilj je zaposlenicima omogućiti da se više usmjere na složenije, kreativne i strateške aktivnosti te poslove usmjerene na korisnike.

Za razliku od brojnih hrvatskih kompanija koje se zbog nedostatka radnika sve snažnije oslanjaju na zapošljavanje stranaca, Telemach trenutačno nema takvu potrebu.

– U ovom trenutku nemamo potrebu oslanjati se na uvoz stranih radnika – svoje potrebe uspijevamo pokrivati na domaćem tržištu – ističe Ježina.

Dugoročno će, međutim, biti potrebno istodobno razvijati vlastite ljude, privlačiti kvalitetne stručnjake i koristiti tehnologiju za povećanje produktivnosti.

Globalni poremećaji podižu cijenu infrastrukture

Iako Telemach nije proizvodna kompanija, globalne geopolitičke i trgovinske napetosti neizravno utječu i na njegovo poslovanje. Učinak se osjeća kroz opskrbne lance, dostupnost opreme te volatilnost cijena tehnoloških komponenti i energije.

Svako značajnije povećanje cijena sirovina i komponenti u konačnici se odražava na trošak izgradnje infrastrukture, upozorava Ježina, dodajući da više nije riječ samo o teorijskom riziku.

Najbolje to pokazuju konkretni podaci o rastu cijena opreme i sirovina. U usporedbi s 2025. memorija za mrežnu opremu poskupjela je gotovo sedam puta, optička vlakna gotovo tri puta, dok je bakar u posljednjih šest godina poskupio oko 85 posto. Istodobno rast cijena energije dodatno povećava troškove svakodnevnog rada i održavanja telekomunikacijske mreže.

Telemach zbog toga povećava otpornost i fleksibilnost poslovanja. Diverzificira dobavljače, a u pojedinim segmentima povećava i zalihe ključne opreme. Cilj je smanjiti ovisnost o pojedinačnim izvorima opskrbe i osigurati kontinuitet poslovanja čak i u uvjetima poremećaja na globalnom tržištu.

Uz rast cijena opreme, sirovina i energije, složenost poslovanja i troškove povećavaju dodatna regulativa i administrativni zahtjevi.

Zato Ježina naglašava važnost stabilnog i predvidivog regulatornog okvira koji kompanijama omogućuje dugoročno planiranje, što je posebno važno za telekomunikacijsku industriju u kojoj se velike investicije u infrastrukturu planiraju godinama unaprijed.