Na otpadu se vrti više od 2 milijarde eura: Tko uzima najveći dio kolača

Najveći zarađuju na preuzimanju, obradi i prodaji sirovina, ali i kroz sustav Fonda. Samo CIOS grupa lani je imala 326 milijuna eura prihoda

U sektoru gospodarenja otpadom, koji uključuje i otpadne vode te sanaciju okoliša, registrirano je 657 tvrtki koje su 2025. ostvarile ukupno 2,09 milijardi eura prihoda i više od 128 milijuna eura neto dobiti, no dio prihoda odnosi se i na druge djelatnosti tih poduzeća. Prema veličini godišnjih prihoda biznis s otpadom u Hrvatskoj otprilike bi bio jednak prihodima telekomunikcijskoga sektora, koji je lani ostvario 1,87 milijardi eura, a prema dobiti Hrvatskom Telekomu, koji je ostvario 139,1 milijun eura, pokazuju podaci Financijske agencije.

Otpadni biznis ne živi samo od prodaje otpada jer profitabilan poslovni model kombinira naplatu preuzimanja otpada, ugovore za njegovo skupljanje, naknade unutar sustava proširene odgovornosti proizvođača, sortiranje i obradu te prodaju sekundarnih sirovina. Takve tvrtke mogu imati više izvora prihoda: naplatu usluge preuzimanja otpada, ugovore s gradovima i poduzećima, prihode iz sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, transport, sortiranje i obradu te na kraju prodaju izdvojenih sekundarnih sirovina, što sve zajedno omogućuje stvaranje veće vrijednosti.