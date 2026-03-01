Spectra-media: Od 160 radnika do hladnog pogona

Promjena cijena, raskid ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i zabrana rada gotovo su ugasili pogone za obradu EE otpada u Virovitici i Donjoj Bistri te desetke ljudi ostavili bez posla

Spectra-media d.o.o., donedavno jedan od ključnih obrađivača električnog i elektroničkog otpada u Hrvatskoj u segmentu male elektroničke i IT opreme, u manje od godinu dana došla je od punog pogona do zabrane rada i valova otkaza. Nakon što je s Fondom za zaštitu okoliša raskinula ugovor zbog raspada skupljačke mreže EE otpada, Državni inspektorat zabranio joj je njegovu obradu iako ima vrijedeće ovlaštenje mjerodavnog ministarstva do 2027., dozvole i raspoložive kapacitete. Dokumente koji to potvrđuju predočio nam je Kerim Mujkić, vlasnik i direktor Spectra-medije, koju smo početkom ove godine posjetili na tragu informacija o problemima u prikupljanju i obradi EE otpada u Hrvatskoj te o teškoćama u kojima se tvrtka nalazi.

U posljednjih godinu dana u Spectra-mediji i s njom povezanim tvrtkama bez posla je ostalo barem stotinjak ljudi. Slijed događaja bio je ovakav: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost lani je, nakon savjetovanja s ključnim akterima, redefinirao cijene za obradu i skupljanje EE otpada, ali su one bile niže od očekivanih i najavljivanih. Kooperanti u skupljanju otpada nisu htjeli raditi po novim cijenama i otkazali su suradnju Spectra-mediji, na što je ona raskinula ugovor s Fondom.

– Imali smo jako mnogo sastanaka i razgovora da bi oni u jednom trenutku izašli s cijenama s kojima mi stvarno više nismo mogli raditi. Cijena oporabe čak nije bila toliko diskutabilna koliko je bila cijena prikupljanja. Došli smo jako blizu, ali u finalnom prijedlogu, nakon javnog savjetovanja koje je provedeno na vrlo netransparentan način, lokalno prikupljanje bilo je spušteno s početno predloženih 425 eura po toni na 289 eura s PDV-om po toni, što je oko 230 eura bez PDV‑a. Dotad je cijena, u koju je bilo uključeno lokalno prikupljanje i daljinski prijevoz, iznosila 345 eura s PDV‑om – rekao nam je Mujkić.