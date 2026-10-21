Komunalna naknada raste i više od 100 posto, poskupljuje i gradnja

Nakon ovogodišnjih povećanja stižu nova za 2027., a promjene zona i koeficijenata poduzetnicima mogu dodatno povećati račune

Građanima i poduzetnicima u dijelu hrvatskih gradova i općina od početka iduće godine stižu veći računi za komunalnu naknadu, koji su u nekim mjestima i dvostruko veći. Nakon povećanja koja su počela vrijediti ove godine, lokalne vlasti donose nove odluke ili ih upućuju u javna savjetovanja, a nova poskupljenja obrazlažu rastom troškova rada, materijala, energenata i održavanja javne infrastrukture, a uz vrijednost komunalnog boda mijenjaju i zone te koeficijente za pojedine djelatnosti.

U Ogulinu je već prihvaćeno povećanje vrijednosti boda na jedan euro po četvornome metru godišnje, s primjenom od 1. siječnja 2027. U odnosu na dosadašnjih 0,5033 eura to je rast od približno 99 posto. Istodobno se dosadašnja podjela grada zamjenjuje sustavom triju zona, pa će konačna promjena obveze ovisiti i o lokaciji nekretnine. Prema izvještaju sa sjednice Gradskog vijeća, vrijednost boda nije mijenjana od 2018. godine.