Energetika

Konačno kreću natječaji za energetska odobrenja na državnom zemljištu

9. listopada 2026.
Vjetroelekrana Korlat, ING-GRAD
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Lider
Lider
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Deset urednih iskaza interesa čeka još od 2024., a Ministarstvo sada provjerava jesu li investitori i dalje zainteresirani za natječaje

Piše: Dražen Katalinić

Nakon višegodišnjeg zastoja, Ministarstvo gospodarstva napokon priprema raspisivanje prvih javnih natječaja za energetska odobrenja na državnom zemljištu. Prema informacijama Lidera, nekoliko tvrtki čiji su iskazi interesa za provođenje natječaja evidentirani još 2024. godine ovih je dana primilo dopise s upitom jesu li i dalje zainteresirane za sudjelovanje. Takav potez upućuje na to da Ministarstvo priprema raspisivanje natječaja, iako službenu potvrdu na naš upit nismo dobili.

Riječ je o deset projekata elektrana na obnovljive izvore energije - osam sunčanih elektrana (SE) i dvije vjetroelektrane (VE), među kojima su SE Dugo Selo 1, 3 i 4, SE Visočani, SE Topolo, VE ST-GM 888, SE Vedrine, SE Dubina, VE Brda Umovi 2 i SE Belinovica.

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#Energetsko Odobrenje#Obnovljivi Izvori Energije#Ministarstvo Gospodarstva#Javni Natječaj#Državno Zemljište#Investitori
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