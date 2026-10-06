Novi poticaji za električna vozila: Do 9.000 eura, ali po novim pravilima

Fond uvodi dva cjenovna razreda za automobile i izravne prijave građana. Doznajte tko ima pravo na subvenciju i koji su ključni uvjeti poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će tijekom listopada novi javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane, osigurano je 20 milijuna eura te očekuje kako će tim budžetom sufinancirati nabavu oko 3000 novih vozila, priopćio je Fond.

Novi poziv donosi i nekoliko promjena u dosadašnjem načinu sufinanciranja. Tako se za električne osobne automobile uvode dva razreda sufinanciranja, ovisno o cijeni vozila.

Za automobile vrijedne do 35 tisuća eura s PDV-om, građani će moći dobiti do 9 tisuća eura poticaja, dok će za one skuplje od 35 tisuća eura dobiti do 7 tisuća eura. U oba slučaja Fond će pokriti najviše 40 posto cijene vozila, dok električni automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.

Za električne mopede, motocikle, tricikle i četverocikle kategorija L1–L7 moći će se dobiti do 2.500 eura, odnosno najviše 40 posto vrijednosti vozila, pod uvjetom da je cijena vozila do 35 tisuća eura s PDV-om.

Za građane se od ove godine mijenja i način prijave.

Prijave građana izravno Fondu

Za razliku od prethodnih poziva, za sufinanciranje se prijavljuju izravno Fondu, prilažući informativnu ponudu za vozilo koje namjeravaju kupiti. Na ponudi će trebati biti navedeni cijena vozila u eurima, proizvođač, model, vrsta pogona i kategorija vozila.

Osim ponude, bit će potrebno priložiti i uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana te potpisanu izjavu, a u slučaju da prijavu u njihovo ime podnosi opunomoćenik, trebat će i odgovarajuća specijalna punomoć.

Svaki građanin moći će ostvariti sredstva za nabavu najviše jednog vozila, a ono će se moći nabaviti kupnjom ili putem financijskog leasinga, dok operativni leasing neće biti prihvatljiv.

U Fondu napominju da za sufinanciranje neće biti prihvatljiva vozila koja su u cijelosti plaćena prije dana objave javnog poziva. Međutim, predujam za kupnju novog vozila bit će prihvatljiv ako je plaćen najranije 1. siječnja 2026. godine.

Prijave će se podnositi isključivo elektronički kroz sustav eFZOEU (efzoeu.gov.hr), uz prijavu vjerodajnicama sustava NIAS.

Budući da će se zahtjevi obrađivati prema redoslijedu zaprimanja te da je za ovaj program interes potencijalnih korisnika uvijek velik, građanima se preporuča da prije otvaranja poziva provjere mogućnost pristupa sustavu te da unaprijed pripreme elektroničke verzije svih potrebnih dokumenata.

Objava javnog poziva očekuje se tijekom listopada, kada će biti poznati svi uvjeti sufinanciranja, detaljan popis potrebne dokumentacije i datum početka zaprimanja prijava, najavljuju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Podsjećaju da su posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uložili oko 63 milijuna eura u nabavu više od 11.000 energetski učinkovitih vozila. Uz to je prošle godine tvrtkama i obrtnicima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) bilo dostupno više od 21 milijun eura, a odobreno je sufinanciranje za oko 2500 vozila, koja su danas već na hrvatskim cestama.

- Novim pozivom se tako nastavlja višegodišnji program, koji se provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, a kojim se želi ubrzati elektrifikacija voznog parka i smanjiti emisije iz prometa, posebno u kombinaciji s korištenjem energije iz obnovljivih izvora. Osim postizanja nacionalnih ciljeva, građanima koji vozila pune iz vlastitih fotonaponskih elektrana, za koje Fond također nudi sufinanciranje, električna mobilnost može donijeti i značajne uštede - ističu iz Fonda.