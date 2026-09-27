Prvi vodik s Jadrana trebao bi stići početkom sljedeće godine

Projekt proizvodnje zelenog vodika kasni u sve tri zemlje uključene u njega i to zbog kombinacije nekoliko problema

Iako je proizvodnja prvih količina zelenog vodika iz Doline vodika sjeverni Jadran, zajedničkog projekta Hrvatske, Slovenije i Italije, trebala početi do kraja ove godine, sve je izglednije da će prve proizvedene količine zelenog vodika doći kasnije. Naime, kako su nam naveli iz slovenskoga Ministarstva gospodarstva, na slovenskoj strani proizvodnja bi trebala početi u drugoj polovini 2027., a kod hrvatskih partnera još kasnije, tijekom 2028. Jedino bi Talijani trebali početi na vrijeme – potkraj ove, odnosno početkom iduće godine.

Konzorcij Doline vodika sjeverni Jadran zakazao je sastanak za 29. i 30. rujna u slovenskom Velenju upravo radi pregleda napretka i koordiniranja sljedećih koraka jer pojedini ključni proizvodni projekti očito napreduju sporije od očekivanja, poput demonstracijskog testiranja (testbed) u Holdingu slovenske elektrane (HSE), jednom od važnijih proizvodnih projekata doline. U katalogu testbedova iz svibnja 2025. planiran je elektrolizator od tri megavata, proizvodnja oko 300 tona obnovljivog vodika na godinu i početak komercijalnog rada u drugome tromjesečju 2026., no posljednji izvještaji govore da HSE proizvodnju planira 'pokrenuti do 2027. godine'.