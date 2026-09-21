Želite samo srušiti svoju građevinu? Novi pravilnik tu stvara problem

Propis dopušta uklanjanje objekta bez građevinske dozvole u nekim slučajevima, ali ne daje jasan odgovor što kada vlasnik želi samo rušenje

Čitao sam Prijedlog pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola. Ima dosta primjedbi, najviše zbog nejasnoća, a među njima je i ona kako se pravno tretira uklanjanje građevina, odnosno je li za uklanjanje potrebna građevinska dozvola.