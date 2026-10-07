Hrvatska sprema 1,9 milijardi eura za industriju: tko će imati prednost

Najviše novca ide u modernizaciju, energetsku tranziciju i strateške industrije, a posebno se izdvajaju obrana i visoke tehnologije

Ministarstvo gospodarstva ispunilo je jedno od važnijih obećanja kad je riječ o domaćoj industriji – donijelo je dugoočekivanu strategiju njezina razvoja. Kvaliteta tog dokumenta, službenog naziva Nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2034. godine, za posebnu je raspravu, no s obzirom na to da je prethodna industrijska strategija donesena još 2014. i da je na snazi bila do 2020., bolje ikakva nego nikakva.

Najnovijoj strategiji ne nedostaje ambicioznosti. U posebnom je fokusu prerađivačka industrija, gdje smo s njezinih 10,6 posto udjela u BDP-u 2024. u donjem domu među članicama EU-a. Prema viziji tog dokumenta, za osam godina naša prerađivačka industrija trebala bi postati moderna i globalno konkurentna, s proizvodima visoke dodane vrijednosti, znatno dekarbonizirana te s visokoproduktivnim zaposlenicima.