Kreće isplata 230 milijuna eura: novac za 100 tisuća poljoprivrednika

APPRRR će predujmove isplaćivati postupno, nakon obrade zahtjeva, a poljoprivrednici će isplaćene iznose moći provjeriti u Agronetu u studenome

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) počet će isplatu predujma poljoprivrednicima 16. listopada. Za sto tisuća poljoprivrednih gospodarstava, kako stoji u obavijesti na internetskoj stranci APPRRR-a, isplatit će se oko 230 milijuna eura.

Riječ je o gospodarstvima koja su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2026. godini i koji su ostvarili uvjete prihvatljivosti nakon provedenih kontrola Agencije za plaćanja.