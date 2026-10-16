Biznis i politika

Kreće isplata 230 milijuna eura: novac za 100 tisuća poljoprivrednika

16. listopada 2026.
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Edis Felić
Edis Felić
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APPRRR će predujmove isplaćivati postupno, nakon obrade zahtjeva, a poljoprivrednici će isplaćene iznose moći provjeriti u Agronetu u studenome

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) počet će isplatu predujma poljoprivrednicima 16. listopada. Za sto tisuća poljoprivrednih gospodarstava, kako stoji u obavijesti na internetskoj stranci APPRRR-a, isplatit će se oko 230 milijuna eura.

Riječ je o gospodarstvima koja su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2026. godini i koji su ostvarili uvjete prihvatljivosti nakon provedenih kontrola Agencije za plaćanja.

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