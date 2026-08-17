UGP traži hitnu pomoć poduzetnicima pogođenima požarom u Omišu

Udruga traži porezne olakšice, potpore i rasterećenje doprinosa za sve poduzetnike s pogođenog područja

Udruga Glas poduzetnika (UGP) predložila je Vladi Republike Hrvatske donošenje hitnog paketa mjera kojima bi se poduzetnici pogođeni požarom na području Omiša privremeno rasteretili poreznih, turističkih, komorskih i lokalnih davanja.

U toj udruzi smatraju da pomoć ne smije biti ograničena samo na one kojima je objekt fizički izgorio, jer štetu na pogođenom području trpe i oni kojima su objekti ostali čitavi, ali su zbog požara ostali bez gostiju, pristupa, prihoda ili mogućnosti redovnog poslovanja. Zato su ocijenili da je posebnim privremenim mjerama potrebno obuhvatiti sve registrirane gospodarske subjekte na području koje je službeno bilo neposredno pogođeno požarom.

Stoga je UGP vladi, nadležnim ministarstvima, Hrvatskoj turističkoj zajednici i Gradu Omišu uputio prijedlog hitnog paketa mjera koji uključuje: privremeno oslobođenje, odgodu ili umanjenje poreznih, turističkih, komorskih i lokalnih davanja, privremeno rasterećenje doprinosa kako bi se sačuvala radna mjesta, hitne bespovratne potpore za obnovu poslovnih prostora, opreme, nasada i sredstava za rad te uspostavu jedne kontaktne točke preko koje će pogođeni moći ostvarivati pomoć bez obilaska više institucija.

- Takav paket pomoći ne bi se smio svaki put iznova izmišljati. Hrvatska treba imati unaprijed definiran model automatskog rasterećenja i pomoći gospodarstvu u slučaju požara, poplava, potresa i drugih velikih nepogoda. Kad se dogodi katastrofa, poduzetnici moraju znati što mogu očekivati, a država što mora učiniti – bez višemjesečnog čekanja na posebne odluke - naveo je UGP u svom priopćenju.

Također, ta udruga očekuje brzu i konkretnu reakciju institucija na svoj prijedlog, jer ljudi, istaknuli su, ne mogu mjesecima čekati na tumačenja, procedure i prebacivanje nadležnosti. U zahtjev za hitnu pomoć ljudima i gospodarstvu na području Omiša i okolice, UGP se uključio na inicijativu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače – SMOi.