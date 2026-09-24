Biznis i politika

Istekao vam je zakup državne zemlje? Do 1. listopada po potvrdu

24. rujna 2026.
poljoprivredno zemljište, zemlja, poljoprivreda, narcisi, polje

Poljoprivredno zemljište

foto Shutterstock
Edis Felić
Edis Felić
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Potvrda o mirnom posjedu omogućuje ostanak u ARKOD-u i potporu, uz ostale uvjete. Ministarstvo pojašnjava i što ako JLS odbije potvrdu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja izdalo je uputu o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske evidentirano u ARKOD-u nakon isteka ugovora o zakupu ili nekog drugog oblika raspolaganja.

Naime, poljoprivrednici kojima je istekao rok za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta trebaju u podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti potvrdu jedinice lokalne samouprave (JLS) o tzv. mirnom posjedu zaključno s 1. listopadom 2026. Oni koji ispoštuju taj rok moći će ostati upisani u ARKOD i ostvariti potporu s Jedinstvenog zahtjeva za ovu godinu, uz provedbu ostalih uvjeta propisanih Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2026.

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