Ministarstvo priprema devet novih mjera za poljoprivrednike

Novi programi donose novac za skladišta žitarica, štete od nepogoda, pomor pčela, stočarstvo i svinjogojstvo

Ministarstvo poljoprivrede priprema ukupno devet programa i pravilnika kojima će se, među ostalim, osigurati 10 milijuna eura za skladištenje žitarica i uljarica, 4,4 milijuna eura za saniranje šteta od prirodnih nepogoda te dodatna sredstva za pčelare, stočare i svinjogojce. Prijedlozi su predstavljeni uoči njihova upućivanja u javno savjetovanje.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na današnjoj je konferenciji za medije predstavio četiri prijedloga programa i pet prijedloga pravilnika.

Predstavljeni akti usmjereni su na konkretne potrebe ratara, stočara, pčelara i mladih poljoprivrednika, a obuhvaćaju ulaganja u skladišne kapacitete, pomoć sektorima pogođenima prirodnim nepogodama, saniranje šteta zbog pomora pčela, genetsko unaprjeđenje u stočarstvu, učinkovitiju provedbu potpore mladim poljoprivrednicima, prilagodbu uvjeta potpore za certificirano sjeme i sadnice te nastavak pomoći svinjogojskom sektoru zbog posljedica afričke svinjske kuge.

- Danas predstavljamo devet akata, četiri programa i pet pravilnika, od kojih svaki rješava konkretan problem naših poljoprivrednika. Pratimo što se događa i reagiramo, zato smo i pripremili ove mjere. Našim ratarima želimo omogućiti da izgrade i opreme vlastite skladišne kapacitete, da svoju proizvodnju ne moraju prodavati odmah nakon žetve i da mogu bolje upravljati svojim prihodom. Pomažemo i proizvođačima koji su pretrpjeli štete od prirodnih nepogoda, kao i svinjogojcima pogođenima posljedicama afričke svinjske kuge. Devet akata, ali jedna jasna poruka – želimo pomoći tamo gdje je problem stvaran. Cilj je stabilnija i konkurentnija hrvatska poljoprivreda i bolji uvjeti za ljude koji od nje žive - poručio je ministar Vlajčić.

10 milijuna eura za skladištenje žitarica i uljarica

Nacrtom Programa potpore za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i/ili uljarice u Republici Hrvatskoj u 2026. godini osigurava se 10 milijuna eura za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje skladišnih kapaciteta. Cilj je proizvođačima omogućiti odgodu prodaje nakon žetve, očuvanje kvalitete proizvoda, bolje planiranje isporuka i veću tržišnu neovisnost.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika te priznate proizvođačke organizacije, uz prosječno evidentirane površine pod žitaricama i/ili uljaricama od 10 do 600 hektara.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 600.000 eura. Intenzitet potpore iznosi do 65 posto prihvatljivih troškova ulaganja, odnosno do 80 posto za mlade poljoprivrednike. Prihvatljiva su ulaganja u objekte za skladištenje i dugoročno čuvanje žitarica i uljarica, silose, podna skladišta, sušare, novu opremu, pripadajuću infrastrukturu te opće troškove pripreme dokumentacije. Potpora će se dodjeljivati na temelju otvorenog natječaja.

Prijedlogom Pravilnika o provedbi Programa potpore za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i/ili uljarice u Republici Hrvatskoj u 2026. godini detaljno se uređuju prihvatljivi korisnici, ulaganja i troškovi, visina i intenzitet potpore, podnošenje i obrada zahtjeva, kriteriji odabira te obveze korisnika nakon dodjele potpore.

Posebna pozornost usmjerena je na mala i srednja gospodarstva, mlade poljoprivrednike, korisnike koji dosad nisu koristili potpore za skladišne kapacitete te projekte koji povećavaju mogućnost skladištenja vlastite proizvodnje. Postupak će se u najvećoj mogućoj mjeri oslanjati na službene evidencije i automatsku provjeru podataka radi brže i jednostavnije provedbe.

Pomoć zbog šteta i pomora pčela

Prijedlogom Programa potpore za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i prirodnim nepogodama u 2025. godini osigurava se 4,4 milijuna eura za ublažavanje posljedica šteta na šljivi, lješnjaku, grožđu, lucerni i šećernoj repi.

Potporu će moći ostvariti proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su štetu nastalu u 2025. godini prijavili u Registar šteta od prirodnih nepogoda. Očekuje se oko 2.880 korisnika, a pojedinačna potpora iznosit će od 200 do najviše 42.000 eura.

Program odgovara na posljedice suše, koja je prouzročila štete najvećeg opsega, kao i mraza, tuče, poplava, požara te olujnog i orkanskog vjetra. Njegovom provedbom želi se očuvati proizvodnja na pogođenim gospodarstvima i ublažiti ekonomske posljedice prirodnih nepogoda.

Nacrtom Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2026. godini osigurava se 100.000 eura za pčelare kojima je pomor pčelinjih zajednica tijekom 2026. potvrđen službenim podacima Državnog inspektorata. Prihvatljivi su pčelari upisani i ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka, uključujući stacionarne i propisno dopremljene seleće pčelinjake.

Potpora je namijenjena nadoknadi izgubljene dobiti zbog naglog prestanka proizvodnje, čime se omogućuje nastavak pčelarske proizvodnje, obnova broja pčelinjih zajednica, kontinuitet proizvodnje pčelinjih proizvoda i očuvanje biološke raznolikosti. Najviši iznos potpore po stradaloj pčelinjoj zajednici iznosi 154 eura.

Nove potpore i pravila za stočare i mlade poljoprivrednike

Nacrtom Programa državne potpore za genetsko unaprjeđenje u stočarstvu u razdoblju od 2027. do 2029. godine objedinjuju se tri dosadašnja programa i osigurava 1.515.000 eura, odnosno 505.000 eura po godini provedbe. Program obuhvaća potporu za genomsko vrednovanje domaćih životinja, uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza te uzgoj izvornih pasmina peradi.

Za genomsko vrednovanje domaćih životinja planirano je ukupno 300.000 eura, za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza 1.020.000 eura, a za izvorne pasmine peradi 195.000 eura. Program je namijenjen priznatim uzgojnim udruženjima koja provode uzgojne programe u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjogojstvu te poljoprivrednicima uključenima u odobrene uzgojne programe za ovce, koze i izvorne pasmine peradi.

Prijedlogom Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine ubrzava se ugovaranje potpore mladim poljoprivrednicima. Agencija za plaćanja moći će ugovarati prihvatljive zahtjeve do visine raspoložive alokacije bez čekanja završetka svih drugostupanjskih postupaka.

Ako se žalba usvoji i u ponovljenom postupku utvrdi da zahtjev treba biti ugovoren, a raspoloživa sredstva javne potpore po natječaju nisu dostatna, na temelju odluke Upravljačkog tijela moći će se povećati ukupan iznos raspoloživih sredstava po natječaju. Izmjenama se dodatno pojašnjavaju prihvatljivost projekta, aktivnosti i poslovnog plana.

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. – 2030. godine propisuje se da će korisnici za odobrenje i isplatu potpore trebati dostaviti dokaz o kupnji, umjesto dosadašnjeg dokaza o kupnji i plaćanju certificiranog sjemena soje i/ili strnih žitarica te certificiranog sadnog materijala.

Time se uvjeti za ostvarivanje potpore usklađuju sa stvarnim rokovima i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje te se omogućuje priznavanje podmirenja obveza nakon žetve, uključujući kompenzaciju u okviru kooperantskih odnosa.

Vrijednost petogodišnjeg Programa ostaje 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a ne mijenja se ni krug potencijalnih korisnika, koji obuhvaća oko 80.000 uzgajivača soje i strnih žitarica te oko 15.000 poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva i vinogradarstva.

Za svinjogojce su predviđena dva programa, svaki vrijedan po 10 milijuna eura. Prijedlogom Pravilnika o provedbi Programa državne potpore za nadoknade šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom za razdoblje do 2027. godine uređuje se provedba mjera za nadoknadu šteta nastalih zbog provedbe mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge, obnovu narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima te očuvanje proizvodnje prasadi.

Potporom su obuhvaćena gospodarstva na kojima su svinje usmrćene i koja zbog toga trenutačno ne mogu nastaviti proizvodnju i ostvarivati prihod, gospodarstva za koja je izdano rješenje o dopuštenoj repopulaciji te gospodarstva koja uzgajaju rasplodne svinje na područjima primjene naređenih mjera, zbog čega posluju u otežanim uvjetima.

Drugim pravilnikom uređuje se dodjela potpore proizvođačima svinja čiji se objekti nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja i koji zbog naređenih mjera svinje ne mogu plasirati po aktualnim tržišnim cijenama. Za provedbu Programa također je osigurano 10 milijuna eura, a potpora je namijenjena kompenzaciji gubitka prihoda za svinje otpremljene na klanje pod posebnim uvjetima od 1. siječnja 2025. do 31. kolovoza 2027. godine. Potpora može iznositi do 40 posto tržišne cijene u tjednu isporuke, a izračunavat će se prema tržišnoj cijeni koju objavljuje Udruženje proizvođačkih organizacija proizvođača stoke i mesa – VEZG.