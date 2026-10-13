Ljubenko: Ni Grad ni pobjednik nisu odgovorili na žalbe za Maksimir

Odvjetnik Mićo Ljubenko upozorava na neuobičajen žalbeni postupak i otvara pitanje kako ocjenjivati radove čiji su autori već poznati

Javnost koja se digla na zadnje noge i Ministarstvo gospodarstva koje se žalilo na arhitektonski natječaj tek su najvidljiviji dio neobične priče o izboru rješenja za novi stadion Maksimir. Dok se pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odlučuje o trima žalbama, ni Grad Zagreb kao naručitelj ni talijanski arhitektonski studio VG13 Architects, čije je rješenje proglašeno pobjedničkim, prema informacijama odvjetnika Miće Ljubenka, nisu se očitovali na žalbe.

Ljubenko, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za javnu nabavu, upozorava da je riječ o prilično neuobičajenom postupanju, osobito kada se uzmu u obzir važnost projekta i moguće posljedice žalbenog postupka.

– Posebnost ovog slučaja jest to što javni naručitelj, u ovom slučaju Grad Zagreb, još nije uložio odgovor na žalbu, što drugi javni naručitelji u pravilu čine na samom početku kako bi obranili svoju odluku. Specifično je i što odabrani pobjednik natječaja nije iskoristio svoje pravo na očitovanje – ističe Ljubenko.

Zakonska obveza Grada pritom nije samo formalnost.