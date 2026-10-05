Šušnjar traži poništenje odluke za novi Maksimir

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izvijestio je u ponedjeljak da su u ministarstvu iskoristili svoju zakonsku ovlast i podnijeli službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice te zatražili poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu.

"Reakcije javnosti, navijača i svih koji su se posljednjih dana uključili u raspravu o novom Maksimiru potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira. I, moram priznati, imali smo što vidjeti", napisao je ministar Šušnjar na platformi x izvješćujući da je MINGO danas iskoristio svoju zakonsku ovlast i podnio službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-u) na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice.

Šušnjar je naglasio da ne žele ulaziti u raspravu o tome je li nekome stadion lijep ili ružan i da o arhitekturi treba govoriti arhitektonska struka, i u tome je, kaže, potpuno u pravu.

"Ja ću pak nastupiti kao pravnik i ministar nadležan za politiku javne nabave. I pravo je struka. Zato o ovom postupku DKOM-u moramo postaviti nekoliko vrlo jednostavnih pitanja", poručio je.

Analiza MINGO: Pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja

Naša analiza pokazala je, kaže, "ozbiljne indicije" da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. "Pravna ocjena Ministarstva je da postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja, kao i od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali", istaknuo je.

"Ako smo od drugih tražili da se drže pravila, onda ista pravila moraju vrijediti i za pobjednika", poručio je.

Šušnjar je dodao da žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja.

"Ne prejudiciram odluku DKOM-a. Upravo zato postoji neovisno tijelo koje će o našim argumentima odlučiti. Ali kada se radi o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi", naglasio je.

Ministar Šušnjar kazao je da u žalbi traže "poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu".

"Ako se ravnopravnost svih natjecatelja više ne može uspostaviti, tražimo poništenje natječaja. Do odluke o žalbi tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta", istaknuo je.

Novi Maksimir, napomenuo je, čekamo desetljećima. "Nekoliko tjedana pravne provjere neće ga ugroziti. Puno bi ga više ugrozilo da projekt vrijedan više od 200 milijuna eura započnemo bez odgovora na pitanje jesu li svi igrali po istim pravilima", ocijenio je.

"Struka mora imati zadnju riječ. Arhitektonska kada govorimo o arhitekturi, a pravna kada govorimo o zakonitosti postupka", napisao je ministar Šušnjar u objavi na x platformi i zaključio latinskom poslovicom Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere - Što je u početku nevaljano, ne može se tijekom vremena ojačati.