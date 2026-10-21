Minimalac bi 2028. mogao skočiti 15 posto: cijena manjeg rasta 2027.

HUP predlaže povećanje od 3,5 posto iduće godine, a Bejaković 5,7 posto. Obje opcije ostavljaju znatan dio troška za 2028.

Kako god okrenuli matematiku i kako god Vlada odluči raspodijeliti rast minimalne plaće 2027. i 2028., postoci će biti znatno viši od nekih drugih makropodataka; recimo, od procijenjene inflacije ili BDP-a. Vlast zasad ostaje na liniji rasta bruto minimalca do 2028. na 1250 eura. Doduše, sindikati bi rado skok na tu razinu već iduće godine, uz daljnji rast prema 1500 eura do 2028.

Poslodavci predlažu znatno oprezniji rast od samo 3,5 posto 2027. (na 1086 eura). Ako Vlada prihvati HUP-ov prijedlog, to znači da bi 2028. minimalac morao skočiti za dodatnih čak 15 posto! Za usporedbu, procjene se rasta BDP-a za iduće dvije godine vrte oko 2,3 i 2,4 posto, a inflacije između 2,7 i tri posto. Raskorak je vidljiv i bez povećala.