Poslodavci protiv novih pravila o cijenama: Mogla bi ih i povećati

HUP upozorava na nove troškove i upitan učinak na inflaciju, a HGK traži izuzeća za turizam, ugostiteljstvo, prijevoz i financijske usluge

Nova pravila o isticanju baznih, odnosno sidrenih cijena, koja bi trebala povećati transparentnost i pomoći potrošačima u usporedbi cijena, mogla bi proizvesti i suprotan učinak, odnosno dodatno povećati troškove poslovanja, a posredno i cijene proizvoda i usluga. Upozorava na to Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), dok Hrvatska gospodarska komora (HGK) traži niz izuzeća za djelatnosti u kojima se cijene formiraju dinamički ili ih zbog specifičnosti poslovanja nije jednostavno uspoređivati.

Obje su udruge reagirale u petak, nakon sastanka s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom, održanog dan ranije, na kojem su predstavnicima HUP-a, HGK-a i Hrvatske obrtničke komore (HOK) predstavljeni novi prijedlozi pravilnika o isticanju baznih cijena i objavi cjenika.

HUP: Nove obveze neće suzbiti inflaciju

Iz HUP-a ističu da podržavaju mjere usmjerene na zaštitu potrošača, transparentnost cijena i tržišno natjecanje, ali smatraju da obveza isticanja baznih cijena neće značajnije pridonijeti suzbijanju inflacije.

Objašnjavaju da takva mjera ne djeluje na ključne čimbenike koji određuju cijene proizvoda i usluga, poput troškova energije, sirovina, rada i nabave, niti ograničava njihov rast.

Istodobno upozoravaju da predložene obveze podrazumijevaju dodatne administrativne i financijske troškove za poduzetnike, uključujući prilagodbu poslovnih i informatičkih sustava, izmjene načina isticanja cijena te kontinuirano ažuriranje i objavu cjenika.

Osim izravnih troškova provedbe, nove obveze zahtijevat će dodatne organizacijske i ljudske resurse, a postoji i rizik da se dio tih troškova s vremenom prelije na konačne cijene proizvoda i usluga.

Posebnu pozornost, prema mišljenju HUP-a, zaslužuju predložene digitalne obveze, kako bi se izbjegla nerazmjerna tehnička i administrativna opterećenja te različit tretman poduzetnika ovisno o načinu njihove prisutnosti na internetu.

HUP smatra da je pri donošenju novih regulatornih mjera nužno jasno utvrditi njihov cilj, očekivane koristi za potrošače i troškove provedbe za gospodarstvo. U tom kontekstu pozdravlja dogovor da se nakon šest mjeseci primjene provede procjena učinaka mjere.

HGK traži izuzeća za turizam, prijevoz i financijske usluge

Dok HUP dovodi u pitanje učinkovitost same mjere, HGK upozorava na probleme njezine provedbe u pojedinim djelatnostima te najavljuje da će u javnom savjetovanju zatražiti dodatna izuzeća.

Posebno ističe turistički sektor, u kojem cijene uglavnom nisu fiksne, nego se dinamički formiraju ovisno o sezoni, potražnji, raspoloživosti kapaciteta i nizu drugih čimbenika.

Zbog toga je HGK zatražio dodatna pojašnjenja i izuzeća od obveze isticanja sidrenih cijena za paket-aranžmane i izlete turističkih agencija, rent-a-car i najam plovila, kao i za usluge koje se prodaju putem rezervacijskih sustava i platformi ili kod kojih se cijena formira prema individualnom upitu.

Iz Komore apeliraju da se isti princip prema kojem je od obveze izuzet smještaj koji se prodaje putem rezervacijskih sustava i platformi primijeni i na navedene djelatnosti.

Ugostitelji upozoravaju na dodatnu administraciju

Kada je riječ o ugostiteljstvu, HGK naglašava da bi isticanje baznih cijena uz svaku stavku jelovnika te objava cjenika u posebnim digitalnim formatima predstavljali značajno administrativno i financijsko opterećenje, osobito za male ugostitelje.

Zato će kroz javno savjetovanje zatražiti odgovarajuća izuzeća ili pojednostavnjenja, u skladu s načelom razmjernosti i uz uvažavanje postojećih posebnih propisa.

HGK traži i izuzeće autobusnih prijevoznika od obveze isticanja dodatne, odnosno sidrene cijene te od obveze objave svih cjenovnih kombinacija na internetskim stranicama. Slično izuzeće predlaže i za autotaksi prijevoz.

Za financijski sektor traži se izuzeće financijskih usluga od primjene odluka i pravilnika o isticanju baznih cijena i objavi cjenika jer te obveze nisu prilagođene načinu formiranja i prikazivanja cijena u toj djelatnosti.

Komora će predložiti i proširenje izuzeća za proizvode čije su cijene uređene posebnim propisima na proizvode čije je određivanje cijena uređeno drugim aktima, sporazumima ili pravnim dokumentima koje su sklopila ili potpisala nadležna državna tijela. Time bi bile obuhvaćene i knjige.

Problem su i veliki asortimani te unaprijed otisnute cijene

HGK upozorava da obveza isticanja dodatne, bazne cijene obuhvaća širok raspon proizvoda i usluga namijenjenih krajnjoj potrošnji, zbog čega predstavlja značajan izazov u provedbi.

Primjena je zahtjevna za velike poduzetnike zbog velikog broja artikala u asortimanu, ali i za male i srednje poduzetnike jer podrazumijeva uvođenje dodatnih tehničkih rješenja.

Uz nedostatak radne snage i moguća tehnička ograničenja, trgovcima dodatni problem predstavlja kratak rok za prilagodbu. Posebno se zahtjevnom očekuje prilagodba kod proizvoda s varijabilnim cijenama te onih s unaprijed otisnutim cijenama na oznakama proizvoda.

Zato je HGK od Ministarstva gospodarstva zatražio da se uvaže postojeće zalihe takvih proizvoda te da se nova pravila primjenjuju na proizvode koji tek ulaze u prodaju, dok bi se postojeće zalihe s unaprijed otisnutim cijenama mogle prodavati bez izmjena oznaka.

Traže blaži pristup inspektora u početnom razdoblju

HGK je Ministarstvu gospodarstva uputio i inicijativu da Državni inspektorat tijekom početnog razdoblja primjene novih pravila, s obzirom na kratak rok za prilagodbu, primjenjuje načelo oportuniteta te poduzetnicima omogući otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka prije kažnjavanja.

Iz Komore navode da je dio njihovih dosadašnjih inicijativa i prijedloga već uvažen, a tijekom javnog savjetovanja dostavit će dodatne prijedloge koji se odnose na provedbu i izuzeća.

Na posljednjem sastanku s predstavnicima Ministarstva gospodarstva razgovaralo se i o mogućoj reviziji pravila nakon određenog razdoblja te analizi njihovih učinaka. Time se HGK pridružuje zahtjevu HUP-a da se nakon početnog razdoblja primjene procijene stvarne koristi i troškovi novih obveza.

Nova pravila od 17. studenoga

Prema prijedlozima pravilnika Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja baznih cijena vezana je uz dva referentna datuma: 2. svibnja 2025. za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo te 10. rujna 2026. za ostale proizvode, odnosno robu i usluge.

Rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika predviđen je za 17. studenoga 2026., kada bi pravilnici trebali stupiti na snagu.

Prijedlozi dvaju pravilnika nalaze se u javnom savjetovanju od 14. listopada do 13. studenoga 2026., a zainteresirana javnost komentare i prijedloge može dostaviti putem portala e-Savjetovanja.