Od Ferrarija do obrane Europe: kako se mijenja uloga nabave

Od poduzetništva do obrambene industrije i održivosti, nabava sve više utječe na otpornost i dugoročni razvoj kompanija

Nabava danas sve snažnije ulazi u područja poslovne strategije, upravljanja rizicima, održivosti i sigurnosti opskrbe. Upravo su te teme obilježile 21. Liderovu konferenciju o nabavi, održanu u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Konferencija je okupila profesionalce iz područja nabave i opskrbnih lanaca s ciljem razmjene znanja i iskustava, promicanja najboljih etičkih praksi te jačanja položaja nabave unutar kompanija i njezina doprinosa stvaranju dodane vrijednosti. Predavanja su ponudila različite poglede na promjene koje oblikuju nabavu: od poduzetničkog iskustva i sigurnosti opskrbe do održivosti i transformacije dobavljačkih lanaca.

Od nabave do vlastitog biznisa

Nabava može biti puno više od funkcije usmjerene na troškove i dobavljače. Iskustvo u tom području može otvoriti pogled na gotovo sve dijelove kompanije, od operacija i logistike do financija, odnosa s partnerima i upravljanja rizicima.

To je na vlastitom primjeru pokazao Antonio Trotta, izvršni direktor Ares Ateliera i bivši voditelj nabave u Ferrariju. Tijekom 26 godina radio je u operacijama, upravljanju projektima, kvaliteti, logistici, prodaji i nabavi, a upravo mu je nabava, kako ističe, dala najširi pogled na poslovanje.

Operacije su ga naučile važnosti izvršenja i discipline, projektni menadžment usklađivanju ljudi oko zajedničkog cilja, a kvaliteta tome da se kvaliteta mora graditi u svakoj odluci, a ne provjeravati tek na kraju. Logistika mu je pokazala da je opskrbni lanac snažan onoliko koliko je snažna njegova najslabija karika, dok mu je nabava donijela iskustvo pregovaranja, izgradnje povjerenja, strateškog razmišljanja, upravljanja rizicima i utjecaja bez formalnog autoriteta.

Kada je 2020. prešao u nabavu, poslovno okruženje ubrzo se dramatično promijenilo. Pandemija, poremećaji opskrbnih lanaca, nestašica poluvodiča, rast cijena sirovina i energetska kriza pokazali su koliko je nabava povezana sa sposobnošću kompanije da nastavi poslovati.

Nakon iskustva u Ferrariju Trotta je preuzeo vođenje Ares Ateliera, neovisne luksuzne automobilske kompanije koja razvija i proizvodi ekskluzivne automobile po narudžbi kolekcionara. Pred njim je bio niz izazova: izgraditi pravi tim, vratiti profitabilnost, proširiti poslovanje, razvijati nove automobile i istodobno postaviti temelje za dugoročni uspjeh kompanije.

Kada su se početni investitori povukli, Trotta se našao pred odlukom hoće li se vratiti sigurnijem korporativnom putu ili prihvatiti neizvjesnost poduzetništva. Iskustvo pregovaranja tada je dobilo sasvim novu dimenziju.

- Godinama sam pregovarao o ugovorima. Sada sam morao pregovarati o viziji - rekao je Trotta.

Kada opskrba postaje pitanje strateške sigurnosti

U pojedinim industrijama prekid opskrbe nije samo poslovni problem nego može imati izravne posljedice za sigurnost i sposobnost države da odgovori na krizne situacije. To je posebno vidljivo u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji, gdje složeni sustavi ovise o velikom broju dijelova, komponenti, sirovina i usluga.

Na tu je temu govorio dr. Andrea Nativi, savjetnik za obrambenu i zrakoplovnu industriju, u prezentaciji 'Transformacija zrakoplovne i obrambene industrije – aspekt nabave'. U središte je stavio sigurnost opskrbe i sposobnost Europe da osigura ključne kapacitete.

- U obrambenoj industriji nije dovoljno proizvesti napredan sustav. Tijekom njegova cijelog životnog vijeka treba osigurati rezervne dijelove, održavanje, komplementarnu opremu, oružje, infrastrukturu, informacije i sirovine. Prekid samo jednog ključnog elementa može složen sustav učiniti neoperativnim - rekao je Nativi.

Nabava 2026. Andrea Nativi

Zato sigurnost opskrbe mora obuhvatiti cijeli lanac, od gotovog sustava sve do osnovnih sirovina. U tom kontekstu trošak više nije jedini kriterij. Jednaku težinu dobivaju sigurnost, otpornost i sposobnost kontrole ključnih karika opskrbnog lanca.

Jedna od središnjih ideja Nativijeve prezentacije bio je koncept 'Shared Joint Sovereignty', odnosno zajedničke suverenosti. Europske države trebale bi udružiti sposobnosti i resurse kako bi razvile tehnologije i kapacitete koje pojedinačna država sama teško može ostvariti.

Nativi je upozorio i na fragmentiranost europske obrambene industrije. Prema podacima navedenima u prezentaciji, oko 80 posto obrambene nabave dodjeljuje se nacionalnim dobavljačima, dok Europa ima više od 170 glavnih sustava naoružanja, nasuprot približno 30 u SAD-u. Takva fragmentacija otežava ostvarivanje ekonomije razmjera i povećava neučinkovitosti.

Veća suradnja europskih država, zajednička nabava i objedinjavanje operativnih potreba mogli bi industriji omogućiti veće i dugoročnije narudžbe, a time i sigurnije uvjete za ulaganja u proizvodne kapacitete, tehnologiju i nove sposobnosti. Kako je poručio Nativi, zajednička suverenost bolja je od oslanjanja na nepovezane nacionalne kapacitete.

Održivost ulazi u lanac opskrbe

Pritisak na globalne resurse mijenja i način na koji kompanije gledaju na dobavljače. Nabavna odluka sve se češće promatra i kroz pitanja emisija, korištenja resursa i kružnog gospodarstva.

Svjetlana Jerković, voditeljica globalne nabave sirovina u kompaniji ICL Group, na konferenciji je govorila upravo o toj promjeni u prezentaciji 'Održiva nabava: od strategije do transformacije'. Istaknula je da timovi za nabavu imaju veliku ekonomsku moć kojom mogu usmjeravati organizacije prema održivijem poslovanju i stvaranju pozitivnog društvenog utjecaja.

Podsjetila je na rast svjetskog stanovništva s dvije milijarde 1920. godine na osam milijardi danas, ali i na sve veći pritisak na planetarne granice. Dok su 2009. godine bile prekoračene tri od devet procijenjenih planetarnih granica, do 2025. godine taj se broj povećao na sedam.

Nabava 2026. Svjetlana Jerković

U takvom okruženju dekarbonizacija i kružno gospodarstvo postaju sastavni dio dugoročne poslovne stabilnosti. ICL Group postavio je cilj smanjenja apsolutnih emisija stakleničkih plinova iz opsega 1 i 2 za 30 posto do 2030. godine u odnosu na 2018., kao i postizanje neto nulte stope emisija do 2050. godine. Kratkoročni ciljevi koje je odobrila inicijativa SBTi predviđaju smanjenje emisija iz opsega 1 i 2 za 58,8 posto te emisija iz opsega 3 za 35 posto do 2034. u odnosu na 2022. godinu.

Budući da značajan dio ugljičnog otiska nastaje u lancu opskrbe, ICL je od 2018. godine dio inicijative Together for Sustainability, koja okuplja više od 50 vodećih kemijskih kompanija radi procjene i unapređenja održivih praksi dobavljača.

- Jedan od važnih sljedećih koraka jest prelazak sa širokih procjena na razini pogona na preciznije izračune ugljičnog otiska pojedinačnih proizvoda, odnosno otiska ugljika proizvoda. Za to su potrebni automatizacija, skalabilni digitalni alati i kvalitetnija razmjena podataka kroz cijeli lanac - rekla je Jerković.

Jerković je održivost tako prikazala ne samo kao pitanje usklađenosti s pravilima, nego i kao područje u kojem nabava može izravno pridonijeti poslovnoj vrijednosti.